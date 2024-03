W 2022 roku Caritas wydała w Wielkanoc posiłki dla 1145 osób, a 2023 roku świąteczne śniadanie otrzymało około 1500 potrzebujących osób.

Świąteczne paczki dają radość. „Spotkania z wolontariuszami to okazja do rozmowy”

Miejskie Śniadanie Wielkanocne dla osób potrzebujących wsparcia po raz kolejny odbędzie się w niedzielę w hali Expo (al. Politechniki 4) w Łodzi o godz. 10.

Przy wspólnym stole zasiądzie w tym roku 800 osób. Do kolejnych 200, nieopuszczających domów z powodu wieku, niepełnosprawności czy choroby trafią paczki ze świątecznymi potrawami.

W kuchni powstało dla nich m.in. 400 litrów żurku, 200 kg sałatki jarzynowej, 200 kg pieczonych mięs i tyle samo białej kiełbasy, a ugotowanych zostanie aż 1200 jaj.

- Dla ludzi, do których docieramy z paczkami, spotkania z wolontariuszami to także okazja do rozmowy i nawiązania kontaktu. Sam roznoszę paczki i nie spotkałem się nigdy z sytuacją, aby ktoś powiedział, że zawartość mu się nie podoba. Zawsze jest radość – mówi Piotr Kowalski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.