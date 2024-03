O jakich terminach trzeba pamiętać przed wyborami? Urzędy czekają na falę wniosków

Do 1 kwietnia takiej osobie pakiet wyborczy dostarczy listonosz, a że ten dzień przypada w świąteczny poniedziałek, pakiety trzeba nadać na poczcie już w środę przed świętami, b najdalej w piątek lub sobotę trafiły do odbiorcy.

A potem wypełnione trzeba je odesłać. Wyborca może zgłosić listonoszowi potrzebę odbioru pakietu i najpóźniej dniu wyborów zwrócić go doręczycielowi. Pakiet można też wysłać samemu z dowolnej placówki pocztowej w Polsce do 3 kwietnia lub osobiście zanieść w dniu wyborów do swojej Obwodowej Komisji Wyborczej.

Z kolei do 29 marca osoby powyżej 60. roku życia i niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz umiarkowanym mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Pełnomocnikiem seniora lub osoby z niepełnosprawnością może być każdy, kto posiada prawo wybierania, za wyjątkiem męża zaufania, obserwatora społecznego, członka składu obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, a także osób kandydujących w wyborach.

Aby zagłosować, trzeba być w rejestrze wyborców

Jeśli nie mamy zameldowania stałego na terenie gminy, w której chcemy głosować, to jeszcze możemy dopisać się do rejestru wyborców. Ale trzeba pamiętać, że urząd ma pięć dni roboczych, aby rozpatrzyć taki wniosek.

- W toku postępowania sprawdza się fakt stałego zamieszkiwania wnioskodawcy pod wskazanym adresem, a urząd ma pięć dni na wydanie decyzji, dlatego – aby mieć pewność, że wniosek zostanie rozpatrzony przed wyborami – należy złożyć go najpóźniej do 29 marca w formie papierowej w urzędzie lub do 31 marca drogą elektroniczną – mówi Joanna Dubiel z krakowskiego magistratu.