W tym mieście o władzę walczy najwięcej kandydatów. „Mieszkańcy chcą zmian”

Przyznaje, że priorytetem jest pozyskiwanie środków zewnętrznych na modernizację infrastruktury gminnej, bo te wszystkie sfery są niestety w gminie bardzo zaniedbane.

Zdaniem radnego w mieście będą dwie tury wyborów na burmistrza. - Jest zbyt duża ilość kandydatów i małe szanse na to, że któryś z nich otrzyma zaufanie od ponad połowy głosujących – uważa radny Koperski.

Także zdaniem burmistrza będą dwie tury. - Przy tak dużej liczbie kandydatów wszystko wskazuje, że wybory rozstrzygną się w drugiej turze. Kto w niej będzie? Trudno powiedzieć. Nie ma faworytów. To może być swego rodzaju loteria. W czołówce mogą być małe różnice. Trzeci, czwarty wynik wyborczy może być bliski drugiego, ale nie da awansu do drugiej tury. Nie czuję się faworytem – przyznaje burmistrz Dereziński.

Dodaje, że chciałby trafić do drugiej tury, choć to wielka niewiadoma. - Myślę, że ostatnio mocno zwiększył się mój tzw. „negatywny elektorat” Moją porażką byłoby znaleźć się poza pierwszą czwórką. To by mnie bardzo bolało. A to jest możliwe przy zasadzie „wszyscy na jednego”, a potem bez niego powalczymy – uważa obecny burmistrz Trzemeszna.

Politolog z Uniwersytetu Łódzkiego dr Paweł Stępień, ekspert od wyborów samorządowych mówi, że najwięcej kandydatów na prezydentów, burmistrzów, wójtów zgłosiło się w 2002 roku, gdy po raz pierwszy były organizowane wybory na włodarzy miast i gmin.