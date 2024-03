W polskich miastach na baseny ciągle jest popyt. Więc powstają nowe

„Fabryka Wody” jest już gotowa do użytku. Półroczny okres rozruchu technologicznego już się zakończył. Aktualnie trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektu, a jednocześnie kontynuowane są przygotowania organizacyjne, m.in. nabór pracowników.

Czytaj więcej Z regionów Jacek Jaśkowiak: Rząd Donalda Tuska nie traktuje samorządowców jak wrogów Dziś spotykam się z ministrami na partnerskich zasadach. Nie musimy tego robić w ukryciu jak za rządów PiS, kiedy ministrowie bali się spotkać z prezydentem miasta z innej opcji politycznej – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

- O terminie otwarcia będziemy informować w najbliższym czasie. Obiekt jest gotowy. Jesteśmy na etapie usuwania usterek wykrytych w trakcie czynności odbiorowych. Jednocześnie prowadzona jest rekrutacja personelu oraz trwają czynności związane z organizacją pracy w „Fabryce Wody” – mówi Piotr Zieliński. Przyznaje on, że na opóźnienia związane z terminem zakończenia inwestycji (które miały przełożenie na termin otwarcia) wpływ miały dwa główne czynniki. Były to pandemia COOVID-19 oraz wojna w Ukrainie.

– I to one w głównej mierze przyczyniły się do zakłócenia łańcucha dostaw materiałów budowlanych oraz różnego rodzaju komponentów instalacyjnych, co mogliśmy i nadal możemy obserwować na innych dużych inwestycjach zarówno publicznych, jak i prywatnych – podaje rzecznik „Fabryki Wody”.

Koszt budowy części rekreacyjnej „Fabryki Wody” to ok. 350 mln zł, natomiast wykonanie wystawy edukacyjnej to ok. 25 mln zł. Pojawiły się też dodatkowe koszty związane z realizacją robót dodatkowych, ale nie przekroczyły one dwóch procent wartości całej inwestycji.

Poznań: Nowy basen w miejscu starego

Nowy basen powstanie też w Poznaniu przy ul. Taborowej, w sąsiedztwie parku Manitiusa. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła w lutym przetarg na wykonawcę nowoczesnego obiektu, który ma stanąć na miejscu zamkniętej przed laty hali basenowej, wybudowanej w połowie lat 70. XX wieku.