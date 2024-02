Jak Poznań obchodzi Światowy Dzień Kota

- Obchody tego dnia w Poznaniu mają przede wszystkim wymiar edukacyjny, ale dzięki zbiórce dają też mierzalny efekt pomocowy dla zwierząt. Zapasy zgromadzone podczas akcji istotnie wspierają zasoby karmy, finansowane z budżetu - mówi Monika Nowotna, zastępczyni dyrektorki Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania.

Poznańskie koty czekają na karmę i kocie miseczki

W sobotę, 17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. Ma on podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, ale też zwrócić uwagę na potrzebę niesienia pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które miały kiedyś dom, ale go straciły, a także uwrażliwić ludzi na — często trudny - koci los.

Według nieoficjalnych danych w Polsce żyje ok. 6 mln kotów. Tylko część z nich to koty, które świat znają przez szybę. Reszta to koty domowe, które zaznają swobody, albo zwierzęta zdziczałe lub bezdomne. Kocie święto to czas, aby przypomnieć o tych zwierzętach, które nie mają własnego domu i żyją w schroniskach albo na ulicy.

Od kilku lat Poznań aktywnie włącza się w obchody Światowego Dnia Kota. W mieście organizowane są Dni Otwarte w kociarni, poznańskim schronisku, promowana jest kocia adopcja, ale też czipowanie kotów oraz zabiegi kastracji i sterylizacji.