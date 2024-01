Koncerty, biegi, pokazy. Cała Polska gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

Ograniczenia w ruchu będą wprowadzone w niedzielę – w czasie 18. Warszawskiego Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą”. Jego uczestnicy wystartują o godzinie 11. 40 z serca miasteczka WOŚP, usytuowanego nieopodal stacji PKP Warszawa Stadion. Biegacze do pokonania będą mieli pięciokilometrową trasę. Podobne biegi odbędą się też w innych miastach.

Pozytywna energia do nieba

O godz. 20 nie tylko w Warszawie, ale we wszystkich miastach, miasteczkach i wsiach, które biorą udział w tegorocznym finale WOŚP - „Światełko do nieba”. To coroczny, nieodłączny element finałów.

Polskie i zagraniczne sztaby symbolicznie wysyłają w ten sposób pozytywną energię w świat. To najczęściej pokazy laserowe, a nie petardy, by nie stresować zwierząt.

W ub. roku WOŚP zebrała ponad 243 mln zł. A od początku działalności na sprzęt i programy medyczne fundacja zebrała ponad 1,75 mld zł i kupiła ponad 70 tys. urządzeń ratujących zdrowie i życie.