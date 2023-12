Nowa nazwa dla wiejskiej gminy. Ze Słupska na Redzikowo

Po konsultacjach samorząd gminy wiejskiej złożył stosowny wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- Rada Ministrów przychylnie ustosunkowała się do złożonego wniosku i w lipcu wydała rozporządzenie, zgodnie z którym od stycznia 2024 roku gmin Słupsk zmienia nazwę na gmina Redzikowo – przekazała Ewa Guzińska, rzecznik gminy Słupsk.

Jest już budżet wiejskiej gminy

Kilka dni temu radni wiejskiej gminy Słupsk przyjęli uchwałę budżetową dla… gminy Redzikowo. - Jest to budżet proinwestycyjny. Przyszły rok zapowiada się pracowicie jeśli wziąć pod uwagę ilość i zakres planowanych przedsięwzięć – zapewnia Urząd Gminy.

Plan dochodów ustalono na poziomie 226 mln 570 tys. zł, natomiast wydatki - 237 mln 693 tys. zł. - To kwota o ok. 100 mln zł wyższa niż w roku bieżącym – przyznają urzędnicy.

Czytaj więcej Okiem samorządowca Czego oczekują lokalne władze od nowego rządu? Spytaliśmy znanych samorządowców Ustabilizowanie sytuacji finansowej, powrót do konstytucyjnej idei samorządności, wzmocnienie dochodów własnych jst, zmiany w systemie edukacji – tego między innymi oczekują prezydenci, burmistrzowie i marszałkowie od nowego koalicyjnego rządu.

Największą pozycję stanowią wydatki inwestycyjne. To 116 mln 342 tys. zł, co stanowi około 48,9 proc. wydatków budżetowych ogółem. - Tradycyjnie największe nakłady ponoszone będą na oświatę – to kwota ponad 48 mln. zł. Zaplanowano budowę przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi przy Szkole Podstawowej w Głobinie, kontynuowane będą programy „Posiłek w szkole” oraz bezpłatne zajęcia dla uczniów na basenie i lodowisku w ramach lekcji wychowania fizycznego – podają urzędnicy.