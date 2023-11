Odwiedź bliskich zmarłych, wspomóż kwestę. „Piękne świadectwo dobra”

- Czekam na kwestę cały rok, bo mam poczucie, że jestem częścią wielkiej Rodziny Hospicyjnej, która każdego dnia działa na rzecz chorego - mówi Sylwia, wolontariuszka, która zbiera pieniądze w Tychach. Zebrane w tym roku środki zostaną przeznaczone na rzecz utrzymania Domu Hospicyjnego w tym mieście, który powstał jako votum wdzięczności za pontyfikat św. Jana Pawła II.

Na historyczne groby w Warszawie i Lwowie

Artur i Franciszek Barcisiowie, Artur Andrus, rodzina Damięckich, Krzysztof Daukszewicz, Hanna Gil-Piątek, Barbara Nowacka, Irena Santor, Maciej Orłoś, Jacek Rozenek, Joanna Szczepkowska, bracia Zdrójkowscy, Katarzyna Grochola, Krzysztof Ibisz czy artyści z Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” – to tylko niektórzy z 350 kwestujących, których można spotkać podczas 49. zaduszkowej kwesty na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. W tym roku zbiórka odbywa się we wtorek i w środę w godz. od 9 do 19.

- W tym roku zbieramy na ratowanie zabytków Powązek we wtorek 31 października i 1 listopada w dzień Wszystkich Świętych od rana do wieczora – mówi Marcin Święcicki, przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa.

W ciągu czterdziestu dziewięciu lat przeprowadzono łącznie ok. 1600 prac konserwatorskich. W 2022 roku zakończono prace przy 30 kaplicach i grobowcach wzdłuż alei od bramy św. Honoraty do katakumb. A w roku 2023 odnowiono 10 pomników nagrobnych.