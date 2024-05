Rowerowa rewolucja we Francji

Partnerstwo, misja, wartości

Co kryje się za sukcesem francuskiego modelu? Schneider nie ma wątpliwości: - Zamiast tylko abstrakcyjnie postulować, co chcemy od państwa, to też zastanówmy się, co możemy zaoferować w zamian — tłumaczył. Takie podejście do współpracy ułatwiło negocjacje z rządem, i umożliwiło efektywną realizację celów zrównoważonej mobilności.

- Nie postulujemy, żeby powstało milion kilometrów dróg dla rowerów. Razem wybierzmy, gdzie one mają być – zaznaczał Schneider. A zatem decyzje o infrastrukturze rowerowej podejmowane były wspólnie; uwzględniano zarówno potrzeby mieszkańców, jak i ekonomiczne aspekty produkcji rowerów.

Ale rower też to nie tylko środek transportu. Jest również symbolem suwerenności narodowej. - Szkoda byłoby, gdybyśmy musieli – w przypadku geopolitycznego konfliktu - importować rowery z zagranicy - wyjaśniał. Ta kwestia stworzyła dodatkowy impuls do rozwoju krajowej branży rowerowej.

Głownymi etapami w procesie kształtowania polityki rowerowej były raporty parlamentarne, debaty i konsultacje społeczne. - To nie tylko nasza inicjatywa. To wspólny wysiłek wszystkich zaangażowanych stron - podkreślał prezes federacji. Jego zdaniem, najważniejsze jest, żeby już na początku dogadać się co do tego, jaka jest wizja, misja i wartości. Stąd też, jego zdaniem, szczyty rowerowe służą do zdobywania wiedzy i tworzenia wspólnych celów. Francuski przykład pokazuje, że poprzez dialog i współpracę można osiągnąć cele, jakie się wyznaczyło.

Upamiętnienie ducha rowerowej pasji

W emocjonalnym finale wystąpienia na Polskim Szczycie Rowerowym, Olivier Schneider poruszył kwestię upamiętnienia Daniela Chojnackiego, który był oficerem rowerowym we Wrocławiu, symbolem oddania dla sprawy rowerowej, ponieważ to dzięki niemu w miejskiej infrastrukturze rowerowej dokonała się prawdziwa rewolucja. Ale – jak móił Schneider – Chojnacki miał również duży wkłąd w to, co się kilka lat temu w rowerowej sprawie wydarzyło we Francji.

- Warto byłoby upamiętnić tę postać, gdyż był bardzo pozytywną osobą, zarażającą entuzjazmem, a jego tragiczna śmierć w listopadzie (zginął w lawinie w Alpach) pozostawiła pustkę w sercach wielu z nas – mówił Schneider. Zaproponował, aby ustanowić coroczną nagrodę imienia Daniela – niech to będzie inicjatywa, która przypominać będzie rowerowe Oscary, które będą wyróżniać pozytywne inicjatywy i osiągnięcia w dziedzinie rowerowej. Byłby to sposób na zachowanie dziedzictwa Chojnackiego i kontynuowanie jego misji. Ale też byłby to sposób na łączenie różnych środowisk i promowanie współpracy na rzecz rozwoju rowerowej kultury.