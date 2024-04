Zapraszamy na czwartą edycję „Polish Bicycle Summit"

- Jazda na rowerze nie tylko przyczynia się do mobilności w miastach, bezpieczeństwa ruchu drogowego i redukcji emisji, ale ma także pozytywny wpływ na gospodarkę, turystykę , włączenie społeczne i zdrowie - mówi Hanna Wawrowska pomysłodawczyni ”Polish Bicycle Summit”, autorka i szefowa “Rzeczpospolitej Życia Regionów”.

- „Polish Bicycle Summit" to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, gdzie każdy od każdego może się czegoś nauczyć. To dwukierunkowa droga do zdobywania wiedzy – wskazuje Daphne Bergsma, ambasadorka Holandii w Polsce.

Obecność Pani ambasador na „Polish Bicycle Summit" nie jest przypadkowa. Holandia znana jest tak w Europie, jak i na całym świecie z jednej strony z wysokiej kultury rowerowej, a z drugiej z doskonałej infrastruktury dla cyklistów. Pod rowerowym względem Holandia to kraj, od którego wielu może się wiele nauczyć. Nie tylko jak stworzyć rowerowe społeczeństwo, ale także jak je utrzymać.

- Rowerowa historia Holandii to nie dzieło sztuki, które można podziwiać w muzeum. To stale trwający proces tworzenia, którego celem jest powstanie prawdziwego arcydzieła. Mając to w pamięci cieszę się, że mogę wraz z ekspertami ambasady przedstawić ten proces oraz wymienić się wiedzą i doświadczeniem z Polską – podkreśla Bergsma.

Równolegle z organizacją czwartej edycji „Polish Bicycle Summit" „Rzeczpospolita” kontynuuje akcję społeczną „Rowerem przez Polskę". Jej celem jest przyjrzenie się, jak wygląda „rowerowa Polska” i czego potrzebuje, aby się rozwijać. Ten temat, ale nie tylko, nadal będzie kontynuowany podczas naszego spotkania.