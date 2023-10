Ranking Samorządów 2023: zwycięzcy wyłonieni

- Przed samorządami stoją ogromne wyzwania – mówiła Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydnet Sopotu w imieniu Jacka Karnowskiego, który fotel prezydenta Sopotu zamienił na mandat poselski. – Mamy nadzieję, że to pozytywne nastawienie mieszkańców, wyrażone rekordowo dużą frekwencją w tegorocznych wyborach przełoży na też na pracę na rzecz rozwoju samorządów – zaznaczyła wiceprezydent.

Ulanów na najwyższym podium

Wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich najwyższe miejsce na podium przypadło gminie miejsko-wiejskiej Ulanów (woj. podkarpackie). Gmina miejska Wojcieszów (woj. dolnośląskie) stanęła na drugim stopniu podium, a Stoczek Łukowski (woj. lubelskie) – na trzecim.

- Udało się nam wygrać, ale i udało się nam wiele zrobić dla naszej gminy i miasta – komentował Stanisław Garbacz, burmistrz Ulanowa. – Zrobiliśmy wodociągi w całej gminie, mamy świetlicę, dom kultury, muzea, kluby, koła gospodyń wiejskich, strażaków, itp. Nagroda Rzeczpospolitej to nagroda dla wszystkich naszych pracowników i naszym mieszkańców – dodał burmistrz.

Sulmierzyce na czele

Wśród gmin wiejskich pierwszą pozycję zajęła gmina Sulmierzyce z woj. łódzkiego. W pierwszej trójce znalazły się również w odpowiedniej kolejności gmina Krupski Młyn z woj. śląskiego oraz gmina Moszczenica z woj. małopolskiego.

- Dla nas wyróżnienie w rankingu najlepszych samorządów w Polsce to zwieńczenie wszystkich naszych starań, wyzwań i problemów, z którymi mierzymy się na co dzień. Ale dajemy radę – mówiła Anna Szydłowska, zastępca wójta gminy Sulmierzyce. – Dla nas bardzo ważny jest balans między wszystkimi potrzebami mieszkańców, jesteśmy po to by wsłuchiwać się w ich głosy. Bez niech nie byłoby tej nagrody – podkreślała.

Nagrody specjalne

Podczas gali Rankingu Samorządów wręczona również została Nagroda Fundament Rzeczpospolitej im. Michała Kuleszy, dla osoby o wybitnych dokonaniach w rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce. Laureatem nagrody w 2023 roku został Jan Olbrycht, były samorządowiec, obecnie europoseł, zaangażowany w budowę i krzewienie idei samorządności od początku lat 90.