Zmiany na mapie Polski: 1 stycznia pojawią się nowe miasta

Z kolei dzieje Zaniemyśla w Wielkopolsce sięgają XII wieku, gdy na skrzyżowaniu szlaków z Poznania do Wrocławia oraz z Gniezna do Głogowa została założona wieś Niezamyśl. „Udokumentowane historyczne dzieje terenów gminy sięgają do 1239 r., to właśnie w tym roku po raz pierwszy w dokumentach pisanych zaistniała nazwa osady Niezamyśl w formie Niesamisele, a w 1292 roku jako Nezamisl” - przekazał nam Urząd Gminy. W 1742 roku, dzięki staraniom Mateusza Ponińskiego król August III nadał prawa miejskie i osada Niezamyśl uzyskała lokację miejską. „Osadnictwo przywierało na sile, pojawili się sukiennicy niemieccy, utworzono również dla nich w 1775 roku parafię ewangelicką. W mieście znajdowały się kościoły – katolicki i ewangelicki oraz szkoła ewangelicka” - chwali się gmina.

W wyniku II rozbioru Polski tereny Niezamyśla znalazły się w zaborze pruskim. Ówczesne miasto, zamieszkałe było przez 745 mieszkańców, wśród profesji jakimi się zajmowali, było m.in. garncarstwo, krawiectwo, płóciennictwo. Oprócz Polaków mieszkali również Niemcy oraz Żydzi.

W 1918 roku mieszkańcy Zaniemyśla i okolic brali udział w powstaniu wielkopolskim. Ludność Zaniemyśla wstąpiła w szeregi kompanii średzkiej, kórnickiej i śremskiej walcząc o niepodległość. Ale w 1934 roku Zaniemyśl utracił prawa miejskie. Ich ponowne nadanie nastąpiło w 1941 roku, a kolejne pozbawienie praw miejskich nastąpiło 14 lat później. Od tego czasu Zaniemyśl był wsią.

Prawa miejskie - to szacunek dla przodków

Aby wsie stały się miastami - muszą spełniać szereg warunków. Na ich terenie musi mieszkać co najmniej dwa tysiące osób, a dodatkowo co najmniej 60 proc. mieszkańców musi utrzymywać się z działalności pozarolniczej, a dodatkowo musi być wyodrębnione centrum miejscowości. Poza tym taka wieś musi mieć niezbędną infrastrukturę techniczną, tzn. wodociągi oraz kanalizację. Jeśli w przeszłości miała prawa miejskie, może się starać o ich odzyskanie. I w takich przypadkach nie bierze się pod uwagę liczby mieszkańców.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, uzyskanie praw miejskich może nastąpić m.in. na podstawie wniosku rady gminy uzupełnionego o uzasadnienie, opis konsultacji społecznych, mapy oraz opinię wojewody. Aby zmiana statusu mogła nastąpić od początku kolejnego roku, wniosek musi zostać złożony do 31 marca. Rada Ministrów odpowiednie rozporządzenie musi wydać do końca lipca. A samo nadanie praw miejskich następuje od nowego roku.