Będzie nowy podatek dla turystów? Chcą tego samorządy

W stolicy Małopolski została przygotowana propozycja wprowadzenia tzw. opłaty turystycznej poprzez nowelizację ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Już siedem lat temu władze Krakowa przygotowały i przekazał propozycję zmian przepisów do Związku Miast Polskich, który następnie przesłał ją do organów rządowych. Koncepcja ta była również przesyłana do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zakładała dobrowolność wprowadzenia na terenie gmin opłaty turystycznej, w wysokości mieszczącej się w limicie określonym przez Ministerstwo Finansów, po spełnieniu na danym obszarze warunków dotyczących istnienia walorów kulturowych i krajobrazowych oraz infrastruktury niezbędnej do recepcji gości, z pominięciem aspektów środowiskowych.

Władze Krakowa wielokrotnie postulowały wprowadzenie opłaty turystycznej w Polsce. Wnioski były kierowane do właściwych ministerstw, odpowiedzialnych za turystykę. Ostatni raz 9 stycznia. W październiku radni jednogłośnie zdecydowali o przekazaniu rezolucji do rządu.

Opłata turystyczna nie może odstraszać turystów

Nie tylko władzom Krakowa zależy na wprowadzeniu tzw. opłaty turystycznej. Chciałyby tego także choćby władze Warszawy, którą w 2023 roku odwiedziło niemal 10 mln turystów, z czego 7,4 mln to Polacy. Tylko w czasie dwóch letnich miesięcy tego roku w stolicy zanotowano 2,35 mln gości, z czego niemal 700 tys. cudzoziemców.

- Wprowadzenie opłaty turystycznej w miastach o dużym natężeniu turystycznym mogłoby się przyczynić także do efektywnego i zrównoważonego zarządzania ruchem turystycznym, chroniąc jednocześnie lokalną kulturę i mieszkańców przed nadmiernym napływem turystów – uważa Monika Beuth, rzecznik stołecznego ratusza. Dodaje, że temat wysokości opłaty w polskich miastach nie jest jeszcze przedmiotem dyskusji. Warszawska urzędniczka zauważa, że stawki opłaty turystycznej są bardzo zróżnicowane w zależności od kraju.

W Bratysławie stawka w centrum wynosi 3,50 euro a poza centrum 3 euro, w Bolonii 5 euro, w Rzymie 7 euro, a w niewielkiej Brugii 4 euro. Praga właśnie podnosi opłatę z obowiązujących od lat 2 euro do 4 euro. Jedną z najwyższych opłat ma Paryż. Jej wysokość jest uzależniona od kategorii (liczby gwiazdek) i wynosi 10,73 euro w pięciogwiazdkowych hotelach. Polskim miastom na pewno bliżej byłoby do stawek jakie wprowadziła Bratysława aniżeli Paryż.