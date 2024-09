Odbudowa po powodzi: Samorządy mają kłopot z podatkiem VAT

Kłopotem może być także to, że samorządy terytorialne prawie wcale nie mogą odliczać podatku VAT. - Nawet jeśli gmina otrzyma dotację na budowę drogi czy mostu, to i tak będzie potrzebowała z własnych funduszy pieniądze na podatek VAT, a potem nie będzie go mogła odliczyć – warto się zastanowić, czy można wprowadzić jakieś rozwiązania dla samorządów realizujących inwestycje popowodziowe. – dodaje ekspert.

Warto także zastanowić się nad kwestiami organizacyjnymi związanymi z edukacją, ochroną zdrowia czy innymi usługami publicznymi. Być może konieczne będzie dowożenie dzieci do szkół w innych miejscowościach czy gminach, pacjentów do przychodni – warto by ustawowo zapisano źródło finansowania takich usług przez samorządy.

Organizacje samorządowe chcą jak najszybciej sprawdzić, jakie przepisy mogą spowolnić inwestycje (głównie przez wymogi biurokratyczne). Chcą o to zapytać tak samorządowców z zalanych terenów, jak i przedsiębiorców. W projekcie ustawy znalazłyby się rozwiązania zapewniające nadzwyczajne instrumenty prawne i finansowe, niezbędne do odbudowy infrastruktury zniszczonych miast i wsi, w tym również infrastruktury komunalnej. – Taka ustawa powinna być gotowa tuż po zakończeniu trwania czasu klęski żywiołowej, by pomóc jak najszybciej przywrócić normalne warunki życia w gminach dotkniętych powodzią. – uważa Marek Wójcik.

Odbudowa po powodzi: Donald Tusk zapowiada specjalny program

Premier Donald Tusk zapowiedział powstanie specjalnego programu, który będzie służył odbudowie zalanych obszarów. W czasie posiedzenia sztabu kryzysowego we wtorek rano we Wrocławiu Tusk oświadczył, że po zakończeniu akcji przeciwpowodziowej i ratowniczej rząd, wraz z samorządami, przedstawi program odbudowy infrastruktury na terenach objętych powodzią także z udziałem środków europejskich.

- Jeśli chodzi o odbudowę infrastruktury oraz porządkowanie miast i wsi, to rząd weźmie za to odpowiedzialność wspólnie z samorządem. Program odbudowy zostanie zaprezentowany po zakończeniu akcji przeciwpowodziowej i ratowniczej (…). Będziemy musieli w tej sprawie przemyśleć także założenia budżetowe - powiedział premier, cytowany w komunikacie Kancelarii Premiera.