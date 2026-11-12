Z tego artykułu dowiesz się: Jaką skalę osiągnął rządowy program wspierający budowę mieszkań komunalnych i społecznych.

Jakie standardy spełniają nowe osiedla i do kogo kierowana jest oferta lokali na wynajem.

Na jakich zasadach samorządy pozyskują miliardowe, bezzwrotne wsparcie z Funduszu Dopłat.

Jaka przyszłość czeka program i jakie środki zaplanowano na jego realizację w przyszłym roku.

– Od początku roku do końca października zakwalifikowaliśmy do wsparcia z Funduszu Dopłat 922 wnioski na łączną kwotę 4,07 mld zł oraz 136 aneksów na kwotę 113 mln zł. Dzięki temu powstanie 17 599 lokali mieszkalnych, 446 miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych, ogrzewalniach i noclegowniach oraz 2446 miejsc dla studentów i doktorantów – przekazał nam Bank Gospodarstwa Krajowego.

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Nowe osiedle w Opolu. 85 mieszkań, z czego 20 wspomaganych

Przy ulicy Żwirowej w Opolu ruszyła budowa nowego osiedla komunalnego. W pięciu budynkach powstanie 85 mieszkań o powierzchni od około 34 do 75 m kw. Wśród nich bedzie 30 mieszkań o powierzchni do 40 m kw., 45 lokali do 60 m kw. oraz 10 mieszkań powyżej 69 mkw. Oferta będzie dostosowana do potrzeb osób samotnych, par i rodzin.

Każdy lokal będzie się składał z pokoi, aneksu kuchennego i łazienki. Lokale na wyższych piętrach będą miały balkony, a na parterze – tarasy. Ważną częścią projektu będzie 20 mieszkań wspomaganych, przygotowanych dla osób z niepełnosprawnościami, które chcą prowadzić możliwie samodzielne życie.

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– Jeszcze niedawno było tutaj ściernisko, a dziś teren wygląda już naprawdę imponująco. Wkrótce ruszą kolejne prace przy następnych budynkach – podkreśla Tomasz Maciaś, prezes Opolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Na osiedlu zaplanowano 85 miejsc parkingowych, w tym sześć dla osób z niepełnosprawnościami, chodniki, dojścia i dojazdy do budynków. Znajdą się tam również plac zabaw i przestrzeń wspólna. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi około 38,75 mln zł. Niemal 31 mln zł pochodzi z Funduszu Dopłat i stanowi 80 proc. planowanych kosztów. Pozostałe 7,7 mln zł pokryje miasto.

Nie tylko Opole. W Poznaniu powstaje osiedle z 516 mieszkaniami

Z Funduszu Dopłat korzystają także inne samorządy. W Poznaniu przy ul. Żelaznej powstaje 516 mieszkań na długoterminowy wynajem. Symboliczne wbicie łopaty odbyło się 26 października. Inwestycję realizuje firma Erbud, z którą Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (PTBS) podpisało umowę 27 sierpnia.

Przedsięwzięcie obejmuje 12 budynków o pięciu lub sześciu kondygnacjach, wyposażonych w windy. Zaplanowano w nich mieszkania jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowe o powierzchni od 30 do 73 m kw. Wszystkie lokale będą wykończone pod klucz i po umeblowaniu gotowe do zamieszkania. 52 mieszkania zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Inwestycja jest finansowana z Funduszu Dopłat, kredytu, partycypacji najemców i środków własnych PTBS. Nabór wniosków o najem mieszkań trwa do 30 listopada. Zakończenie budowy i wprowadzenie pierwszych mieszkańców zaplanowano na przełom III i IV kwartału 2028 r.

Fundusz Dopłat. Kto może skorzystać z rządowego wsparcia?

Program bezzwrotnego wsparcia budownictwa działa na podstawie ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.

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Jego celem jest zwiększenie zasobu mieszkań oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących osobom o niskich i przeciętnych dochodach. Ze wsparcia mogą korzystać m.in. gminy, spółki gminne, związki międzygminne i powiaty.

– Nabór wniosków w programie ma charakter ciągły. Jednocześnie możliwość kwalifikowania przedsięwzięć do wsparcia, zgodnie z przepisami, zakończyła się 30 września i w związku z tym w 2026 r. nie są planowane kolejne kwalifikacje – podał BGK.

W przyszłym roku budżet państwa ma przeznaczyć na Fundusz Dopłat 3,6 mld zł. Z tej kwoty 167,4 mln zł trafi na program popierania budownictwa mieszkaniowego, a 42 mln zł na program „Mieszkanie na Start”. Największa część – około 3,4 mld zł – zostanie przeznaczona na wsparcie budownictwa socjalnego i komunalnego.