Włodarze odchodzą na Wiejską, a sekretarze przejmują władzę. Na chwilę

Czytaj więcej Z regionów Z samorządu na Wiejską. Kto zostanie posłem lub senatorem Była już marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak będzie posłem. Dostała najwięcej głosów w całym okręgu. Mandaty posła czy senatora zdobyli też inni samorządowcy.

Bartosz Romowicz od 2014 roku był burmistrzem Ustrzyk Dolnych. W niedzielę został wybrany na posła. – We wtorek 17 października burmistrz podziękował pracownikom Urzędu za wieloletnią współpracę – przyznaje Janina Sokołowska, sekretarz gminy Ustrzyki Dolne. W niedzielę burmistrz został wybrany na posła. Dziś to sekretarz kieruje Urzędem Miasta. I to ona na podstawie upoważnienia burmistrza podpisuje całość dokumentów w tym decyzje.

Sekretarz gminy w Pruszczu Gdańskim Małgorzata Grzegorczyk, mówi, że wójt Magdalena Kołodziejczak , która kandydowała do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – zapewniła ciągłość realizacji zadań gminy upoważniając pracowników Urzędu, a w szczególności na stanowiskach kierowniczych do wykonywania zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie.

- Od dnia 15 października wójt Pruszcza Gdańskiego nie podpisuje żadnych dokumentów. Podczas nieobecności wójta oraz jego zastępcy zadania wójta wykonuje sekretarz gminy na podstawie udzielonego upoważnienia –mówi Małgorzata Grzegorczyk

Ciągłość władzy zapewniona

Ponad 30 lat w samorządzie spędził Ryszard Brejza, który od 2002 roku był prezydent Inowrocławia. W niedzielę uzyskał mandat senatora.

We wtorek pożegnał się ze współpracownikami z ratusza. A wraz z nim jego zastępcy. Ale nie do końca. - Pierwszy zastępca Wojciech Piniewski wygrał nabór na stanowisko naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu natomiast Ewa Koman, drugi zastępca prezydenta została odwołana –przekazała nam Adriana Szymanowska naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej.