Boom czy zastój. Czy do inwestycyjnego przyspieszenia rządu dołączą samorządy?

Również Joanna Bieganowska z gdańskiego urzędu miasta wyjaśnia, że inwestycyjne przyspieszenie w 2025 r. to wejście w fazę realizacji wcześniej przygotowywanych projektów. Nakłada się na to większa dostępności unijnych funduszy z budżetu na lata 2021–2027 oraz z KPO czy również źródeł krajowych.

Jakie wydatki Warszawy

Ciekawy może być tu przypadek Warszawy. W budżecie na 2025 r., przyjętym w grudniu ub.r., inwestycje opiewały na ok. 3,1 mld zł, co jak na stolicę nie jest wysoką kwotą (mowa nawet o spadku o 4,6 proc. w stosunku do planów na 2024 r.). Na najbliższej sesji budżetowej miasta, w marcu, na wniosek prezydenta Rafała Trzaskowskiego, planowane jest jednak zwiększenie tej kwoty do ok. 4 mld zł (co by oznaczało wzrost planów o ponad 20 proc.).

– I będzie to rzeczywiście przyspieszenie inwestycyjne w wielu ważnych obszarach – mówi nam Monika Beuth, rzecznik stołecznego urzędu. – Chcemy m.in. przyspieszyć finansowanie budowy metra, zabezpieczyć środki na realizację programu budowy i modernizacji sieci tramwajowej czy kontynuować program budowy parkingów strategicznych „Parkuj i jedź” – wylicza.

W co głównie inwestują miasta

Jakie największe projekty mają być realizowane w tym roku? Okazuje się, że we wszystkich miastach, które odpowiedziały na nasze pytania, najważniejsze i najkosztowniejsze zadania dotyczą transportu i komunikacji miejskiej, następnie – edukacji, kultury, mieszkalnictwa czy sportu.

– W 2025 roku działania Lublina koncentrują się na kontynuacji programu inwestycyjnego – mówi Mariusz Turczyn, dyrektor wydziału budżetu w Lublinie. – W grupie wydatków znalazły się m.in. zadania drogowe, usprawniające połączenia między osiedlami, kontynuacja rozwoju sytemu komunikacji publicznej, a także z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury, budownictwa komunalnego czy infrastruktury oświatowej – wylicza dyrektor.