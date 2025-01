Gminy, w których jest szansa na zrównoważony rozwój

Z analiz PW wynika, że najwięcej pieniędzy na inwestycje (liczonych jako wydatki majątkowe) liczone na mieszkańca przeznaczyły samorządy (wszystkich kategorii od gmin do województw) w woj. łódzkim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim, świętokrzyskim, zachodniopomorskim i lubelskim. Mazowsze znalazło się na 10. miejscu. Na transport i łączność per capita najwięcej wydały samorządy: Mazowsza, Łódzkiego, Zachodniopomorskiego, Podlaskiego, Dolnośląskiego (najmniej w woj. podkarpackim i świętokrzyskim).

Zależność między inwestycjami a saldem migracji. "Coś się w ostatnich latach zmieniło"

- Gdy popatrzymy jak rósł dochód narodowy per capita od 2003 r., to na Mazowszu jest to ponad 3,5 razy, a w woj. lubelskim – 3 razy. Jest to wysoki wzrost, jednak postępuje polaryzacja rozwoju – tłumaczył prof. Sobczak. Różnica pomiędzy Mazowszem i Lubelskim wynosiła 23 tys. zł, a teraz jest to 67 tys. zł. – zdaniem naukowca w Polsce rozwijają się obecnie gminy położone w obszarach graniczących z centrami lub te, które mają zasobu naturalne, w tym turystyczne. W najgorszej sytuacji demograficznej są samorządy peryferyjne.

W rankingu sprawdzane jest między innymi to, ile istnieje firm na 1000 mieszkańców oraz ilu jest absolwentów szkół średnich. - To saldo migracji, liczba mieszkańców, ich wiek, czyli kapitał ludzki będzie determinował rozwój. Samorządy mogą przez poprawę infrastruktury transportowej, mieszkaniowej, ale też społecznej (edukacyjnej, zdrowotnej, sportowej, kulturalnej) zachęcić do pozostawania czy osiedlania się – tłumaczy prof. Sobczak.

Jednak dr. hab. Piotr Korneta z Politechniki Warszawskiej zwrócił uwagę na to, iż z analizy danych wynika, że tak jak istnieje pozytywna zależność pomiędzy wydatkami majątkowymi samorządów w gminach wiejskich a dodatnim saldem migracji, tak jest ona zanikająca w miastach. – Coś się w ostatnich latach zmieniło – zauważył. I dodał, że istnieje jeszcze inna korelacja: pomiędzy migracjami a liczbą pracujących. Graniczną wartością jest 140 pracujących na 1000 mieszkańców (bez względu na wiek). - Jeśli mniej osób pracuje to zmniejsza się liczba mieszkańców, przy 140 pracujących istnieje 50-proc. szansa, że ludzie zaczną się osiedlać w jakiejś gminie – relacjonował.