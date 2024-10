Kolej odmraża wielkie projekty deweloperskie. Ruszy budowa Warszawy Gdańskiej

Dwie spółki z Grupy PKP – PKP SA oraz Xcity Investment podpisały z Ghelamco aneks do umowy inwestycyjnej, który umożliwi wznowienie przygotowań do realizacji zaniechanego w minionej dekadzie zakrojonego na szeroką skalę przedsięwzięcia.

W ramach wspólnej inwestycji zostanie wybudowany nowy dworzec kolejowy Warszawa Gdańska oraz zespół czterech wielofunkcyjnych budynków komercyjnych.

Ich szacowana łączna powierzchnia wyniesie ok. 100 tys. metrów kwadratowych, natomiast samego dworca - ok. 1900 m.kw. Projekt ma zostać podzielony na 5 faz. Cztery z nich to tzw. fazy komercyjne: w ramach każdej z nich powstanie jeden budynek pełniący funkcje biznesowe. Faza piąta to budowa nowego dworca Warszawa Gdańska.

Budową nowej Warszawy Gdańskiej PKP wraca do projektów deweloperskich, które przed laty zostały zawieszone

- Zarządzane przez PKP nieruchomości mają olbrzymi potencjał, wiele z nich – jak Warszawa Gdańska – znajduje się w świetnych lokalizacjach: centrach miast, dobrze skomunikowanych punktach – powiedział Andrzej Bułczyński, członek zarządu PKP SA. A projekty z udziałem inwestorów zewnętrznych mają być dobrym kierunkiem, by go we właściwy sposób uwolnić.