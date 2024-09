Jesienią duże miasta przyspieszają z realizacją inwestycji w rozbudowę linii tramwajowych. Oznacza to problemy dla mieszkańców z powodu drogowych korków, ograniczeń w ruchu czy w dostawach mediów spowodowanych przebudową sieci kanalizacyjnych lub ciepłowniczych. Za to efektem ma być znaczące przyspieszenie podróży pomiędzy centrum a odleglejszymi dzielnicami.

Jak przebiega budowa tramwaju do Wilanowa? Wolno, bardzo wolno

W Warszawie powoli dobiega finału budowa tramwaju do Wilanowa. Ma on połączyć z Wilanowem Wolę, Odolany, Ochotę i Mokotów. Już w poprawionym, wydłużonym harmonogramie tramwaj miał ruszyć z początkiem września, ale wciąż trwają prace. Z końcem sierpnia pierwszy pojazd skręcił w ulicę Belwederską, gdzie nigdy wcześniej nie jeździły tramwaje, ale tylko w ramach testu sieci trakcyjnej. Dopiero na przełomie października i listopada tramwaje będą mogły pojechać przez ul. Belwederską, Sobieskiego i al. Rzeczypospolitej do Miasteczka Wilanów.

Tramwaje Warszawskie zapowiadają zwiększenie frontu robót na trasie do Dworca Zachodniego. Prace przyspieszą w dwóch miejscach – w ciągu ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., a także przy Alejach Jerozolimskich na wysokości Dworca Zachodniego (ulica zostanie zawężona do przekroju 3+3 z zachowaniem buspasów). Natomiast w przyszłym roku będzie przebudowywany kolejny, ok. 950-metrowy odcinek ciepłociągu we wschodniej części ul. Bitwy Warszawskiej. Rozpocznie się także budowa węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu ul. Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej, która umożliwi skręt tramwajów we wszystkich relacjach. Nowa trasa tramwajowa, która poprawi skomunikowanie kluczowego warszawskiego węzła kolejowego, będzie miała 1,6 km długości. Zgodnie z kontraktem tramwaje mają dotrzeć do Dworca Zachodniego w połowie 2026 r.

Natomiast do połowy września zaplanowano prace przy wyjątkowo ruchliwym odcinku trasy tramwajowej na warszawskiej Woli – na ulicy Okopowej od Kercelaka do ronda „Radosława”. Remontowany był także przejazd przez tory na wysokości ulicy Anielewicza. Dzięki temu poprawę odczują kierowcy: na przejeździe została ułożona równa nawierzchnia asfaltowa.