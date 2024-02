Ostre zakręty i korki. Szukają miejsca dla nowej drogi pod Krakowem

Poszukiwanie takiego rozwiązania ciągnie się od dłuższego czasu. Na początku 2022 r. GDDKiA zaproponowała sześć szerokich korytarzy, którymi mogłaby zostać poprowadzona nowa trasa. Obejmowały pasy terenu o szerokości od 3 do 5 km, w których planowano zlokalizować docelowe przebiegi ekspresówki. Propozycje – co było do przewidzenia - nie spotkały się z przychylnością mieszkańców. Nikt nie chciał mieć koło siebie ruchliwej ekspresówki. Przygotowanie tzw. społecznego korytarza zaoferowano więc zainteresowanym samorządom. Jak dotąd nie udało się przygotować takiego rozwiązania.

Wykonawca sprawdzi, co sądzą mieszkańcy o nowej drodze

IVIA dostała na opracowanie STEŚ 6 lat. Będzie musiała uzyskać także decyzję środowiskową, która otworzy drogę do realizacji inwestycji. Jest to już drugie postępowanie przetargowe dla tego odcinka. Pierwsze zostało unieważnione ze względu na wycofanie się wykonawcy - Transprojektu Gdańskiego, wybranego w październiku ubiegłego roku.

Nowy wykonawca będzie organizował spotkania informacyjne dla mieszkańców, którzy będą mogli przedstawić sugestie, wątpliwości i uwagi dotyczące nowej drogi. Dokument pokaże możliwości poprowadzenia trasy na konkretnym terenie, a zaproponowane warianty będą prezentowały już precyzyjne przebiegi i lokalizację inwestycji w pasie o szerokości od 80 do 150 metrów, w którym zlokalizowane będą nie tylko sama droga ekspresowa, ale cała infrastruktura związana z jej funkcjonowaniem.

GDDKiA postawiła warunek: wszystkie proponowane warianty przebiegu muszą uwzględniać połączenie S7 z projektowaną Beskidzką Drogą Integracyjną S52. 61-kilometrowa trasa połączy Bielsko-Białą z miejscowością Głogoczów. Na terenie województwa śląskiego droga pobiegnie po obszarze powiatu bielskiego, w Małopolsce – przez powiaty oświęcimski, wadowicki, myślenicki oraz krakowski. Będzie dwujezdniową drogą ekspresową S52, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Powstanie 12 węzłów drogowych: Kozy, Kęty, Bulowice, Andrychów, Inwałd, Chocznia, Wadowice, Jaroszowice, Kalwaria Północ, Kalwaria Wschód, Sułkowice i Skawina.

Jak podaje serwis conadrogach.pl, S52 ma obecnie dwa funkcjonujące odcinki: od Cieszyna do Bielska-Białej i od węzła Balice I do węzła Modlniczka. Częścią S52 będzie również budowana Północna Obwodnica Krakowa.