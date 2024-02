Miasta rozpoczynają budowy nowych dróg rowerowych. Pomoże porozumienie z PKP PLK

W przetargu organizowanym przez spółkę Katowickie Inwestycje swoje propozycje złożyło 10 firm, z których wygrała warta 11,5 mln zł oferta spółki Drogpol. Licząca ponad 4 kilometry velostrada będzie gotowa prawdopodobnie za rok. - Wykonawca będzie miał 9 miesięcy na zrealizowanie robót budowlanych oraz 3 miesiące na przeprowadzenie odbiorów - informuje Agnieszka Dutkiewicz, zastępca dyrektora ds. budowy infrastruktury technicznej Katowickich Inwestycjach.

Pierwszy odcinek velostrady w Katowicach będzie spełniał standardy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która przygotowała założenia velostrad na terenie składających się na nią gmin. Bezkolizyjna o trasa o szerokości 4 metrów będzie oddzielona pasem zieleni od 2-metrowej szerokości chodnika. Zostanie poprowadzona w śladzie dawnej kolei piaskowej. Na jej przebiegu znajdzie się 7 miejsc obsługi rowerzystów, gdzie będzie można odpocząć.

- Droga rowerowa pozwoli na bezpieczne i sprawne poruszanie się pomiędzy Brynowem, Muchowcem i Giszowcem, z których istniejącymi połączeniami dojedziemy dalej do Nikiszowca oraz Szopienic – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.



Jakie miasta budują trasy rowerowe?

Także inne miasta zaplanowały na tej rok rozbudowę infrastruktury rowerowej. Wrocław rozpoczął budowę drogi pieszo-rowerowej wzdłuż Oławy, na malowniczym odcinku południowego brzegu rzeki. Będzie mieć 1,3 km długości i zostanie sfinansowana w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego z 2020 r. i 2021 r. Pierwszy etap to trasa od kładki Siedleckiej do ul. Młodej, kolejny poprowadzi do mostu Rakowieckiego i ul. Na Niskich Łąkach.

Według TransInfo, trzy trasy rowerowe o łącznej długości 240 km mają powstać w rejonie częstochowskim. Do budowy finansowanej z pieniędzy unijnych częściowo zostanie wykorzystana już istniejąca infrastruktura. W Gliwicach rozpoczyna się budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Toszeckiej, a w Poznaniu - wzdłuż ulicy Dmowskiego na odcinku od ul. Potockiej do ul. Hetmańskiej.