Samorządy na pomoc przedsiębiorcom, gdy miejskie inwestycje utrudniają biznes

– W trakcie prowadzonych prac remontowych oni korzystać z obniżek stawki czynszu najmu. Obniżka wynosi maksymalnie 50 proc. stawki czynszu i udzielana jest na wniosek najemcy, a jej wysokość uzależniona jest od lokalizacji oraz zakresu prac – podaje Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.

Okazuje się, że na zniżki mogą liczyć też najemcy lokali na ulicach sąsiadujących z remontowanymi. Oni mogą liczyć na upust w maksymalnej wysokości 25 proc. stawki czynszu.

Urzędnik dodaje, że w przypadku gdy remont ulicy uniemożliwia wejście potencjalnych klientów do lokalu to oczywiście miasto nie pobiera płat za lokal użytkowy do momentu usunięcia problemu. - Niższe stawki czynszu dotyczą wszystkich przedsiębiorców wynajmujących lokal od Miasta Poznań i obowiązują do czasu zakończenia remontu danej ulicy – mówi Łukasz Kubiak.

Ale są miasta, które nie idą na rękę przedsiębiorcom, którzy tracą z powodu prowadzonych remontów. - Warszawa nie przewiduje zniżek dla przedsiębiorców z tytułu strat spowodowanych mniejszym ruchem z powodu prac budowlanych lub remontowych – poinformował nas wydział prasowy stołecznego ratusza.