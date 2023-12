Więcej niskopodłogowych tramwajów w miastach. Duże inwestycje w 2023 roku

Flota tramwajowa w Gdańsku jest już w 100 proc. niskopodłogowa. Kraków ma obecnie ok. 90 procent tramwajów z niską podłogą, natomiast w większości dużych miast udział tramwajów niskopodłogowych w całym taborze tramwajowym wynosi od ok. 50 proc. jak np. w Bydgoszczy do ok. 70 proc. (np. Warszawa, Wrocław). W sprawach zakupów i dostarczenia taboru z niską podłogą dla większości miast decydujący okazał się 2023 rok.

Nowe zamówienia w Krakowie. Przetarg rozpisany do 2027 r.

W grudniu 2023 roku trzy przetargi na zakup nowych niskopodłogowych i klimatyzowanych tramwajów ogłosił Kraków. Obejmują one dostawę do 90 nowych wagonów, trzech rodzajów: tramwajów jednokierunkowych o długości 32-34 m oraz o długości 42-45 m (po ok. 30 sztuk każdy rodzaj) oraz do 30 sztuk tramwajów dwukierunkowych o długości 32-34 m.

– Przetarg został rozpisany do 2027 roku. Jego realizacja pozwoli na wyeliminowanie z krakowskich linii wszystkich tramwajów z wysoką podłogą – informuje Marek Gancarczyk, rzecznik krakowskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (MPK).

Planowany zakup aż 90 nowych tramwajów to spore przedsięwzięcie ale decydując o zakresie zamówienia i rodzaju tramwajów, MPK brało pod uwagę oczekiwania pasażerów, ale też głównie intensywny rozwój sieci torowisk w Krakowie w ostatnich latach. W 2023 roku została oddana do użytku nowa linia do Górki Narodowej. Trwa budowa linii do Mistrzejowic, a w planach miasta jest powstanie kilku kolejnych tras, w tym m.in. na Azory. Do obsługi nowych linii będą potrzebne nowe tramwaje.