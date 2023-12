Większy komfort podróżnych. Nowe dworce w polskich miastach

Powstał też parking przeznaczony dla 70 samochodów osobowych, na którym znajdują się trzy miejsca dla osób z niepełnosprawnością oraz dwa ze stacjami do ładowania samochodów elektrycznych. Obok dworca powstał plac do zawracania oraz stanowisko do mycia autobusów.

Całkowity koszt tej modernizacji wyniósł blisko 26,7 mln zł, z czego 16,1 mln zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Nowe centrum komunikacyjne ma też Zakopane. Najpierw wyremontowany został zabytkowy budynek dworca kolejowego.

W budynku dawnej przychodni otwarto informację turystyczną, kawiarnię, galerię sztuki. Swoją siedzibę ma także straż miejska. A drugim elementem renowacji była budowa centrum komunikacyjnego. Powstał plac dla połączeń lokalnych, dalekobieżnych.

Remont dworca PKP, budowa dworca autobusowego i parkingu wielopoziomowego kosztowały w sumie 79,62 mln zł, z czego 25,66 mln zł to dofinansowanie, jakie Zakopane uzyskało ze środków unijnych.