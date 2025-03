Skarbnicy gmin, miast i powiatów zastanawiali się nad konsekwencjami nowelizacji ustawy o dochodach JST i nad tym, co powinno się zmienić w finansowaniu samorządów. Udziały JST w PIT i CIT znacząco wzrosły, ale jednocześnie stopniały pieniądze przeznaczone na subwencje i dotacje.



Prof. Krzysztof Surówka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zastanawiał się, na ile zmiany udziału samorządów w PIT i w CIT wpłynęły na zwiększenie dochodów samorządowych. - Do końca ubiegłego roku samorząd terytorialny miał tylko 15-proc. udział w dochodach sektora publicznego. W momencie, kiedy zmieniliśmy ustawę ten udział wzrósł według moich szacunków do ok. 25 proc. i jednocześnie zmniejszył się udział budżetu państwa w przejmowaniu dochodów sektora prywatnego, bo część dochodów z PIT i CIT idzie do samorządów. (…) W ustawie budżetowej na ten rok dochody z PIT będą stanowiły tylko 5 proc. dochodów budżetu państwa. A w latach poprzednich stanowiły ok. 15-16 proc. Dlaczego? Bo one przeszły do budżetów samorządu. Ale jeśli spojrzymy na taką pozycję, jak subwencje i dotacje, to mamy tutaj radykalny spadek wydatków budżetu państwa, bo transfery z budżetu państwa do samorządu gwałtownie spadły – tłumaczył.

Dobry początek, ale już pojawiają się mankamenty

Na jego pytanie, czy i na ile zwiększyła się samodzielność finansowa samorządów odpowiedzieli skarbnicy i eksperci.



- To są zmiany słuszne i idące w dobrym kierunku – stwierdziła Ewa Czołpińska, zastępca prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Jadnak zwróciła uwagę, samodzielność nie zamyka się po stronie dochodowej, ważna jest swoboda wydatkowa, wybór na co samorządy mogą wydać pieniądze. To jednak wciąż jest trudne. Ewa Czołpińska przypomniała między innymi o sytuacji w ochronie zdrowia.

- Nie mamy jeszcze danych za 2024 r., ale w 2023 r. 50 powiatów ziemskich i 20 miast na prawach powiatów wykazało zadłużenia w SP ZOZ. To spora grupa. I jeżeli tym szpitalom noga się powinie, to one jako organ założycielski będą musiały je ratować. W związku z tym przyjęcie w powiatach ziemskich i miastach na prawach powiatu takiego obszaru wydatkowego, jakim jest ochrona zdrowia, i przyjęcie odpowiednich determinant do tego wydaje się konieczne. To przyczynek do dalszej dyskusji nad zmianami w ustawie, którą MF przewiduje. Oddzielną kwestią jest oświata – wskazała. Dodała, że izby obrachunkowe zastanawiają się, czy nowa ustawa o dochodach JST pozwoli samorządom na swobodne wypracowanie takich nadwyżek, które będą pozwalały na rozwój i finansowanie rozchodów.