Żmudne odzyskiwanie długów od mieszkańców. Przepisy barierą dla samorządów

Nie jest to niestety sytuacja powszechna. – Zadłużenie dłużników alimentacyjnych we Wrocławiu wynosiło pod koniec roku ponad 332 mln zł. Ściągalność tego długu oscyluje na poziomie jedynie 2 proc. – mówi Natalia Siekierka, kierownik działu świadczeń miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Uważa, że dzieje się tak między innymi ze względu na przyzwolenie społeczne na zaniechania dłużników alimentacyjnych, bezkarność dłużników alimentacyjnych spowodowaną orzekaniem przez właściwe sądy zbyt niskich kar czy brak skutecznych mechanizmów i narzędzi, które usprawniłyby pracę komorników sądowych w zakresie egzekucji należnych alimentów (np. dłużnicy często pracują w szarej strefie).

Foto: rp.pl

Edyta Mydłowska-Krawcewicz ze stołecznego ratusza dodaje kolejne przyczyny, które utrudniają skuteczną egzekucję długów alimentacyjnych: problemy zdrowotne dłużników, postępowanie (umarzanie) postępowań przez prokuratury, brak skutecznej aktywizacji dłużników alimentacyjnych przez urząd pracy, ich pobyt poza granicami Polski oraz to, że MOPS-y nie mogą korzystać z informacji o dłużnikach alimentacyjnych w Centralnym Systemie Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS).

Gminy przekazują informacje o zadłużeniu alimentacyjnym do wszystkich biur informacji gospodarczej, a nie do wybranego, bo taką zmianę wprowadzono kilka lat temu po to, by zdyscyplinować dłużników. BIG InfoMonitor oszacował, że średni dług alimentacyjny wynosi ponad 55 tys. zł. Wciągu dziewięciu lat globalna kwota zaległości alimentacyjnych powiększyła się, ale wzrost po części wynika ze zmiany sposobu raportowania o nim.

4,5 mld zł długu mieszkaniowego

– Samorządy uszczelniają pobór podatków i opłat. Na to, że nie zawsze skutecznie egzekwowały długi, zwracała uwagę Najwyższa Izba Kontroli – przypomina Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich. Według niego poważnym problemem są zaległości w opłacaniu czynszów za mieszkania komunalne i znajdujące się w zasobach gminnych. – Martwi to, że nie zawsze dług wynika z braku zasobów i możliwości. Z rożnych źródeł wynika, że jest to już dług wart ok. 4,5 mld zł – dodaje ekspert.

Gminy miały pod koniec zeszłego roku podpisane umowy na najem 595,4 tys. mieszkań (bez lokali zamiennych i tymczasowych pomieszczeń). Ponad 119 tys. rodzin czekało na mieszkania komunalne, bo spełniało kryteria przyjęte przez samorządy.