Mieszkańcy o finansach miast myślą rzadko. Najczęściej kojarzą je z podatkami

Istnieje różnica pomiędzy wiedzą mieszkańców w różnych miastach. We Wrocławiu i w Białymstoku na opłaty lokalne wskazała co czwarta osoba, a w Rzeszowie i Bydgoszczy odpowiednio 14 i 18 proc. Do braku zainteresowania źródłami finansowania przyznała się co dziewiąta osoba w Bydgoszczy i w Łodzi, ale tylko 4 proc. badanych w Warszawie oraz 5 proc. w Krakowie.

72 proc. mieszkańców miast metropolitarnych uważa, że władze miejskie nie mają odpowiedniego budżetu, w tym 30 proc. twierdzi, że miasto dysponuje zdecydowanie niewystarczającymi funduszami, a 42 proc. - raczej niewystarczającymi.

Na co samorządy wydają pieniądze?

Na pytanie o to, na co samorządy wydają pieniądze, co siódma osoba odpowiedziała „nie wiem”. A z działań najczęściej spontanicznie wybierano transport, edukację i naukę oraz drogi, oświetlenie i remonty dróg – wskazało na nie 46 – 41 proc. ankietowanych. Niespełna 10 proc. wskazało na: wydarzenia miejskie, straż miejską, usługi komunalne oraz służbę zdrowia. Samorząd jako płatnik kultury kojarzy się co czwartej osobie przeciętnie w miastach, częściej w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu niż w Białymstoku, Gdańsku czy Rzeszowie.

Pomimo różnych akcji władz samorządowych może zaskakiwać niska aprobata dla ważności rozliczania PIT-u w miejscu zamieszkania. Niespełna połowa uważa, że to zły pomysł, 27 proc. jest obojętna, a 18 proc. uważa, że to dobra koncepcja. Najbardziej „za” są mieszkańcy Gdańska, Białegostoku i Katowic (ponad 20 proc.), a najwięcej osób „przeciw” jest w Krakowie, Łodzi, Wrocławiu i Poznaniu (ponad 50 proc.).

Spora jest też wstrzemięźliwość w ocenie sposobu, w jaki władze miejskie gospodarują finansami. Tylko 18 proc. uważa, że robią to w transparentny sposób. Najwięcej osób mających pozytywne zdanie o działaniach władz miasta spotyka się w Szczecinie (27proc.), a najwięcej osób nie żywiących takiego przekonania w Krakowie, Rzeszowie, Białymstoku i Poznaniu (co najmniej 60 proc.).