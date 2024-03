Rząd przedstawi szczegóły o finansach samorządów w ciągu miesiąca?

Po drugie MF zaproponowało podział subwencji ogólnej na części (np. oświatową, wyrównawczą, rekompensującą, równoważącą, regionalną, rozwojową, uzupełniającą)i podział wagi tych części w zależności od rodzaju samorządów oraz ich wydatków wynikających z zadań publicznych.

Samorządy: Jak nie dzielić i mnożyć niedostatku?

Trzecią propozycją, którą przedstawił resort, było wprowadzenie kategoryzacji samorządów. Marek Wójcik uważa, ze kategoryzacja powinna również dotyczyć powiatów i województw. Dla niego jednak jedną z podstawowych kwestii jest to jakie wskaźniki i jaką bazę zaproponuje rząd.

- Nie chcielibyśmy, żeby bazą do wyliczania kwot na przyszłość było np. wykonanie budżetu za rok 2023 czy 2022, czyli tych lat, kiedy działaliśmy w sytuacji awaryjnej. Najlepiej byłoby gdyby był to budżet na ten rok oraz kwoty, które samorządy straciły w ramach zmian podatkowych oraz wynikające z prognozy inflacji - mówi. Ekspert zaznacza, że jeśli zostanie przyjęta zbyt niska baza to choć według sprawiedliwych kryteriów, ale wciąż dzielony i mnożony będzie niedostatek.

Samorządowcy mają nadzieję, że część szczegółów resort poda przed wyborami samorządowymi, czyli w ciągu miesiąca. Projektu ustawy spodziewają się zaś najpóźniej w czerwcu, gdy rząd przedstawi założenia budżetu na przyszły rok.