Spór o finansne samorządów w Sejmie

Jeden z zarzutów, które obecna koalicja rządowa stawia poprzedniej jest to, że wykorzystywano system programów i dotacji do politycznego podziału samorządów i nieobiektywnego przekazywania pieniędzy.

Jakie zmiany w finansowaniu samorządów może zaprezentować Ministerstwo Finansów?

Samorządowcy spodziewają się, że propozycje rozwiązań MF przedstawi na kolejnym spotkaniu koło 20 lutego. Z wcześniejszych wypowiedzi, w tym z odpowiedzi ministerstwa, na interpelację sejmową, wynika, iż resort „bierze pod uwagę różne warianty” wzmocnienia potencjału dochodowego JST” nie tylko poprzez przekazanie części dochodów ze zryczałtowanego PIT.

Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich, uważa, ze zmiany mogą dotyczyć zasad ustalania podatku od nieruchomości, który jest jednym z podstawowych dla dochodów własnych samorządów. – Zastanawiam się czy możliwe jest, by samorządy otrzymały większy niż do tej pory zwrot podatku VAT tak, by samorządy mogły wydać te pieniądze na cele rozwojowe – mówi Marek Wójcik. Ekspert uważa, że można by nawet opracować katalog rodzajów inwestycji, na który samorządy mogłyby wydawać zwrócony VAT. Marek Wójcik przekonuje też, że przy debacie na temat zmian finansów samorządów przydałby się przegląd zadań zleconych, które realizują samorządy. - To jest prawie 600 różnego typu zadań zleconych przez administracje rządową. Mamy wiele mechanizmów ich finansowania, niektóre są skomplikowane, często pieniądze, które otrzymują samorządy są niewystarczające na prowadzenie zadań zleconych, potrzebne jest więc urealnienie tych kwot – dodaje.

Spotkanie organizacji samorządowych z Ministrem Finansów to nowe otwarcie. Widzimy chęć dialogu i współpracy ze strony resortu. Dorota Lewkowicz, koordynatorka Komisji Skarbników w UMP

Nowe zasady liczenia „janosikowego”

Propozycje zmian przedstawiła także Unia Metropolii Polskich. Ich realizacja ma doprowadzić trwałej stabilności finansowej dla samorządów. Pierwsza polega na rekompensacie skutków zmian podatkowych wobec samorządów. Propozycja polega na zapewnieniu JST udziału w dochodach z ryczałtu ewidencjonowanego oraz zwiększenie udziału JST w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) do 69,25 proc. Inna postulowana zmiana to rekonstrukcja sposobu ustalania systemu wyrównawczego ("janosikowego"). - Spotkanie organizacji samorządowych z Ministrem Finansów to nowe otwarcie. Widzimy chęć dialogu i współpracy ze strony resortu. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie określić, które z przekazanych propozycji zostaną wzięte pod uwagę. Musimy dać czas stronie rządowej na zapoznanie się z naszymi postulatami. O propozycjach ministerstwa dowiemy się zapewne za dwa tygodnie, kiedy ponownie dojdzie do spotkania – powiedziała Dorota Lewkowicz, koordynatorka Komisji Skarbników w UMP.