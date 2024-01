W Warszawie żyje się najlepiej? Nowe dane GUS

W regionie warszawskim stołecznym w 2022 r. najwyższa była kwota PKB per capita – wyniosła nominalnie 164,8 tys. złotych i było to więcej niż dwukrotność przeciętnej w kraju. Tak wynika z wstępnych danych GUS na temat wartości PKB w województwach.

Reklama

Z danych tych wynika, że ponad połowa krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim. Prawie tak samo przedstawia się lista województw z najwyższym (ponad przeciętnym) PKB per capita. To regiony: warszawski stołeczny, dolnośląski, wielkopolski, śląski i pomorski. Z tym, że tak jak w okolicach Warszawy jest to 103 proc. ponad średnią, tak w następnym Dolnym Śląsku już 12,2 proc. powyżej średniej.

W czterech województwach wzrost gospodarczy przeliczony dla każdego mieszkańca stanowił mniej niż 70 proc. średniej. To woj. świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie i podkarpackie. (ok. 55,1 tys. zł).

Czytaj więcej Prawo w regionach Samorządowcy chcą więcej pieniędzy i samodzielności Przywrócenie subwencji rozwojowej dla jst na przyszły rok, zwiększenie subwencji oświatowej, przywrócenie autonomii w zatwierdzaniu taryf za wodę i ścieki – to tylko niektóre oczekiwania samorządowców wobec nowego rządu.

Oznacza to, że najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca uzyskany w 2022 roku w regionie warszawskim stołecznym przewyższał prawie 3-krotnie wartość PKB na 1 mieszkańca regionu podkarpackiego.