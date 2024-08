Na spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego organizacje samorządowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy o dochodach lokalnych. Z informacji przekazanych przez serwis samorządowy PAP wynika, że Andrzej Domański, minister finansów oświadczył: „W Ministerstwie Finansów cały czas pamiętamy o trudnej sytuacji samorządów w 2024 r. Dlatego chciałbym zadeklarować, że do samorządów w tym roku trafi 10 mld zł”. Łącznie z przekazaną już subwencją rozwojową, pieniędzmi na podwyżki dla nauczycieli przedszkolnych, pomoc dla samorządów w tym roku wyniesie 17 mld zł.

Reforma dochodów samorządów: Częściowo przejściowe rozwiązania w 2025 roku

Komisja spotyka się po raz drugi w tym tygodniu, by przyjąć stanowisko w sprawie reformy dochodów samorządów, jaka ma obowiązywać od przyszłego roku. Strona samorządowa do ostatniej chwili uzgadniała stanowisko. Opinię organizacji samorządowych przedstawił Krzysztof Żuk, prezydent Lublina i przewodniczący strony samorządowej Komisji. - W wyniku uzgodnień, które prowadzimy od kilku tygodni, strona samorządowa pozytywnie zaopiniowała przyjęte w projekcie systemowe rozwiązania, czyli projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Proponowany sposób określenia potrzeb wydatkowych, systemowe podejście do kształtowania potencjału dochodowego JST, można powiedzieć, że uznajemy te zapisy za warte by zamienić je w procesie legislacyjnym na ustawę, która będzie pierwszym etapem budowy podstaw finansów samorządowych – powiedział.

Projekt ustawy o dochodach z nowymi mechanizmami został przedstawiony 15 lipca. Dwa tygodnie trwały rozmowy specjalnego zespołu roboczego samorządowo-rządowego. Strona samorządowa przedstawiła ponad 67 uwag. Najważniejsza odpowiedź Ministerstwa Finansów wskazuje, że rok 2025 traktuje się jako przejściowy, a całkowicie zreformowany system wejdzie od 2026 r. Tak napisano w dokumencie umieszczonym na stronie Rządowego Centrum Legislacji „Uwagi w ramach uzgodnień z komisją wspólną rządu i samorządu terytorialnego”. Według obecnego projektu samorządy będą miały w przyszłym roku dochody wyższe o ok. 25 mld zł (nie jest w te podwyżkę wliczona zapowiedziana kwota 10 mld zł). Zmieniony ma zostać system ustalania dochodów (ma być powiązany nie z podatkami, które płacą mieszkańcy, a z ich dochodami). Samorządy otrzymają część podatku zryczałtowanego PIT. Jednak skomplikowanie nowych mechanizmów i wskaźników pociągnęło za sobą pytania i wątpliwości samorządów. Stąd między innymi koncepcja potraktowania przyszłego roku jako sprawdzającego nowy system.