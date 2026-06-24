Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Sprawiedliwości oraz patronatem medialnym dziennika „Rzeczpospolita” i rp.pl.

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Konferencja była poświęcona jednemu z kluczowych elementów systemu zamówień publicznych, mechanizmom kontroli i rozstrzygania sporów między zamawiającymi a wykonawcami. To od sprawności, jakości i dostępności środków ochrony prawnej zależy nie tylko bezpieczeństwo uczestników rynku, ale również efektywność wydatkowania środków publicznych i prawidłowa realizacja polityki zakupowej państwa.

Aldona Kowalczyk, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych otworzyła wydarzenie wraz z Janem Rolińskim – członkiem Zarządu Stowarzyszenia, Wystąpienie wprowadzające wygłosiła Agnieszka Olszewska, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, poświęcając je tematyce proponowanych zmian legislacyjnych w celu usprawnienia procesu rozpatrywania odwołań.

Pierwszy panel dyskusyjny poświęcony był roli i pozycji Krajowej Izby Odwoławczej. Dyskusję moderowała Magdalena Grabarczyk, radca prawny i członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych. W panelu udział wzięli: Anna Kuszel-Kowalczyk, Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej, Przemysław Łaciński, Zastępca Dyrektora Pionu Zakupów w Gaz-System, Magdalena Maksimiuk, radca prawny, Manager ds. Obsługi Zamówień Publicznych w Atlas Ward Polska, oraz dr Łukasz Goniak, adwokat, wiceprzewodniczący Sekcji Prawa Zamówień Publicznych ORA w Warszawie i członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

Druga dyskusja panelowa dotyczyła funkcjonowania sądu zamówień publicznych oraz kontroli instancyjnej orzeczeń KIO. Jej moderatorką była dr Aleksandra Sołtysińska, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie i członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych. W panelu uczestniczyli: Dariusz Mazur, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, SSO Renata Olejnik-Tyszka, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie ds. gospodarczych, SSO Monika Skalska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Sąd Zamówień Publicznych, Małgorzata Stręciwilk, Przewodnicząca Rady Zamówień Publicznych i Kanclerz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Jarosław Jerzykowski, radca prawny i członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

W toku rozmów wybrzmiało, że przy tak istotnej roli Krajowej Izby Odwoławczej w systemie zamówień publicznych konieczne jest zdefiniowanie i wzmocnienie jej pozycji ustrojowej. Zwracano również uwagę na potrzebę zapewnienia warunków organizacyjnych i finansowych adekwatnych do znaczenia zadań realizowanych przez członków KIO.

Jednym z ważnych tematów była kwestia wysokości wpisów od odwołań. Uczestnicy konferencji podkreślali, że ewentualne zmiany w tym zakresie powinny uwzględniać ich skutki dla różnych grup uczestników rynku. Podwyższenie wpisów może mieć znaczenie zarówno dla zamawiających, którzy w razie uwzględnienia odwołania ponoszą koszty postępowania, jak i dla wykonawców z sektora MŚP, dla których zbyt wysokie koszty mogą w praktyce ograniczać dostęp do środków ochrony prawnej. Wskazywano także, że ograniczenie realnej kontroli legalności działań zamawiających może zwiększać ryzyko nieprawidłowości, w tym w projektach finansowanych ze środków unijnych.

Istotnym wątkiem była rola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w systemie środków ochrony prawnej. W dyskusji wskazywano na potrzebę zmian umożliwiających Prezesowi UZP bardziej efektywne korzystanie z prawa do wnoszenia skarg na orzeczenia KIO jako instrumentu wpływającego na jednolitość i jakość orzecznictwa. W tym kontekście postulowano, aby termin na wniesienie skargi przez Prezesa UZP był liczony od dnia przesłania uzasadnienia orzeczenia stronom i uczestnikom postępowania, a nie od daty jego ogłoszenia.

Podczas konferencji omawiano także funkcjonowanie sądu zamówień publicznych. Wskazywano, że dla zapewnienia efektywnej kontroli instancyjnej orzeczeń KIO potrzebny jest model, w którym skargi na orzeczenia Izby rozpoznawane są przez jeden wyspecjalizowany sąd zamówień publicznych, rozpoznający wyłącznie skargi na orzeczenia KIO. Dyskusja pokazała, że obecne rozwiązania wymagają dalszej oceny zarówno z perspektywy sprawności postępowań, jak i rzeczywistej specjalizacji sądu rozpoznającego sprawy zamówieniowe.

Pojawił się również ważny temat gwarancji procesowych stron i uczestników postępowania odwoławczego, w tym praktycznych skutków bardzo krótkich terminów na podejmowanie czynności procesowych. Zagadnienie to jako istotne dla realnej możliwości obrony interesów stron, będzie przedmiotem dalszych działań Stowarzyszenia.

Konferencja potwierdziła, że rozmowa o reformie systemu środków ochrony prawnej nie może ograniczać się do pojedynczych zmian legislacyjnych. Wymaga spojrzenia systemowego, obejmującego pozycję KIO, dostępność odwołań, rolę Prezesa UZP, model kontroli sądowej oraz praktyczne gwarancje procesowe stron.

Dziękujemy wszystkim prelegentom, moderatorom, uczestnikom oraz partnerom wydarzenia za udział w merytorycznej dyskusji.

Patronami medialnymi byli „Rzeczpospolita” i rp.pl