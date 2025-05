Święto samorządu, a premie w portfelu. Ale nie u wszystkich

Dokładnie 35 lat temu w Polsce przeprowadzono pierwsze wolne wybory do samorządów. Wybierano skład 2383 rad gmin (1547 rad w gminach, 145 rad miejskich w miastach do 40 tys. mieszkańców, 110 rad miejskich w miastach powyżej 40 tys. mieszkańców, 574 rady gminno-miejskie oraz siedmiu rad dzielnic Warszawy).

Reklama

- Nowoczesny samorząd to dziś samorząd oparty na wiedzy. Dane demograficzne, analizy przepływów transportowych, mapy potrzeb edukacyjnych, informacje o emisjach i adaptacji do zmian klimatu – to tylko niektóre z narzędzi, z których korzystają pracownicy samorządowi. Ale żadne narzędzie nie działa samo. Potrzeba do tego ludzi – z doświadczeniem, wrażliwością i wyobraźnią - zauważa Unia Metropolii Polskich.

Los małych ojczyzn w rękach mieszkańców

- 35 lat temu narodził się w Polsce samorząd. To jedna z najważniejszych zmian w Polsce po 1989 r. Był to kluczowy moment w historii polskich miast i gmin, ponieważ my – obywatele – wzięliśmy w swoje ręce odpowiedzialność za losy naszych małych ojczyzn i otrzymaliśmy narzędzia umożliwiające ich dynamiczny rozwój – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia i prezes Związku Miast Polskich.

Z tej okazji organizacja rusza z kampanią „35 lat samorządności. Czas dobrze wykorzystany". Na stronie www.mamy35lat.pl samorządy będą opowiadać wspólnie o 35-leciu Polski lokalnej.