Za miejsce na cmentarzu czasem można płacić w ratach

Dzwoni Kreml do koncernu z USA: Nie chcielibyście do nas wrócić?

Po ostatnich działaniach Białego Domu rosyjscy urzędnicy zaczęli dzwonić do zachodnich biznesmenów. Zachęcają do powrotu do Rosji. Od agresji Putina na Ukrainę z rosyjskiej gospodarki wycofało się blisko 500 firm, a 1300 okroiło lub zamroziło działalność. Odpowiadały za 20 proc. inwestycji w głównych sektorach gospodarki.