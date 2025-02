Zakończyła się część aukcji wystawionych przez samorządowców na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ostatnie kończą się w 10 lutego, więc jeszcze można licytować.

„Marzy Ci się wizyta w gabinecie prezydenta Wrocławia? Teraz to możliwe! Zwiedzisz miejsce, w którym zapadają kluczowe decyzje dla naszego miasta, a do tego… spotkasz się z samym Kotem Wrockiem – najsłynniejszym futrzastym ambasadorem Wrocławia!” - zachęca Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. W środę po południu za poznanie słynnego kota i spędzenie z nim trochę czasu, chętni oferowali już 3,2 tys. zł.

Ile pieniędzy zebrała dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Aleksandra Dulkiewicz?

Ponad 10 tysięcy złotych dla WOŚP udało się zebrać z aukcji od prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. Wystawiła ona na sprzedaż m.in wspólny spacer po wystawie stałej Europejskiego Centrum Solidarności.

„Mój sentyment do Europejskiego Centrum Solidarności jest zanany, to miejsce z którym byłam związana zawodowo, współtworzyłam je z wieloma fantastycznymi ludźmi. To szczególne miejsce na mapie Gdańska. Zapraszam Was na indywidualną wycieczkę w przeszłość, gdzie wcielę się w rolę przewodnika i oprowadzę Was nie tylko po wystawie głównej. A towarzyszyć nam będzie maskotka Lecha Wałęsy” - zachęcała Aleksandra Dulkiewicz.