Ulicami polskich miast przejdą Orszaki Trzech Króli

Obecni na placu Zamkowym będą mieli okazję zatańczyć poloneza do melodii kolędy „Bóg się rodzi”. Po przejściu Orszaku aż do wieczora potrwa wspólne kolędowanie m.in. z Joszkiem Brodą i Darkiem Malejonkiem.

Kraków: Orszak Trzech Króli wyruszy z trzech miejsc

Do Krakowa inicjatywa ulicznych jasełek w Święto Objawienia Pańskiego przywędrowała w roku 2011. Tegoroczna edycja będzie zatem piętnastą, którą ugości krakowski Rynek Główny.

Krakowski Orszak Trzech Króli wyruszy z trzech punktów miasta: niebieski (afrykański) z Placu Matejki ok. godz. 11:40, po mszy św. o godz. 11 w bazylice św. Floriana, zielony (azjatycki) z Dębnik ok. godz. 11, po mszy św. o godz. 10 w kościele św. Stanisława Kostki oraz czerwony (europejski) ze Wzgórza Wawelskiego ok. godz. 11, po mszy św. o godz. 10 w katedrze na Wawelu. Tej ostatniej mszy przewodniczyć będzie metropolita krakowski.

Trzy człony orszaku ok. godz. 12 spotkają się na Rynku Głównym i rozlokują przed sceną ustawioną w pobliżu wieży ratuszowej. Prowadzący je królowie oddadzą tam pokłon nowo narodzonemu Dziecięciu Bożemu.

Już wcześniej, bo od godziny 11, ze sceny popłyną dźwięki polskich kolęd i pastorałek wykonywanych przez Aleksandrę Nykiel, Magdalenę Mardeusz i Zespół Muzyczny pod dyrekcją Jaśka Piwowarczyka, a orszakowi czerwonemu będzie towarzyszył zespół Krakowiacy. Jak podaje krakowski magistrat w związku z przemarszem nastąpią zakłócenia w kursowaniu linii tramwajowych i autobusowych.