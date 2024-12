Święta powodzian. Wspólne Wigilie i kolacje w samotności

Dodaje, że wrześniowa powódź była największa w dziejach miasta, a wiele osób nie może do dziś wrócić do własnych domów. Ponad 40 rodzin mieszka nadal w ośrodkach, w lokalach zastępczych. Dużo wybrało pobyt u rodziny. - Aby tego dnia nikt nie był sam, aby wszyscy byli razem - zapraszamy na wspólna Wigilię - mówi burmistrz. I dodaje, że święta to jest czas, by być razem wśród życzliwych osób, bo w grupie jest siła.

- Był taki czas, że u mieszkańców był taki moment zniechęcenia, widać było pewna nerwowość, ta trauma, którą ludzie przeżyli wychodziła z nich, ale teraz jest lepiej. Może to dzięki świętom. Na pewno na to wpływają na atmosferę - uważa burmistrz Głuchołaz.

Nigdy nie wolno tracić nadziei

Miejskie Wigilie w Stronie Śląskim czy w Kłodzku zorganizowano w ostatnią sobotę. - U nas trwała sześć godzin. Był namiot wojskowy z cateringiem, z potrawami wigilijnymi, były warsztaty dla dzieci i dorosłych - opowiada Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego.

Część mieszkańców tego miasta nadal nie mieszka we własnych domach, ale w hotelu czy u członków swoich rodzin. - Oni wszyscy są objęci opieką. Nie będzie dla nich wspólnej Wigilii. Nie chcieli tego. Świąteczną kolację zjedzą tam gdzie mieszkają, albo w hotelu, albo z rodziną - mówi burmistrz Chromiec.

Przyznaje, że to nie będą łatwe święta dla powodzian, zwłaszcza tych, co potracili domy czy mieszkania.

- Robimy wszystko, by te święta były dla nich jak najlepsze. Wiem, że jest trudno, ale musimy to przebrnąć i iść do przodu, więc ta nadzieja, optymizm musi być tego, że jeszcze będzie lepiej - mówi burmistrz Stronia Śląskiego.