Rejs po Wiśle zimą? W Warszawie to możliwe

W ostatnią niedzielę odbyło się tam „zaprzysiężenie świeżaków” czyli osób, które wstąpiły w szeregi Kaloryfera. - Na brzegu oczekiwał szpaler, utworzony z starszych stażem klubowiczów, „uzbrojonych w wiosła, bojki i płetwy”. Tradycyjna ścieżka po wyjściu z zimnej kąpieli - opisywali członkowie krakowskiego klubu morsów. Na miejscu pojawił się też Święty Mikołaj.

Kluby morsów działają w wielu miejscowościach położonych nie tylko nad Wisłą czy Odrą, ale też nad mniejszymi zbiornikami wodnymi. I tak np. w samym tylko Opolu działa kilka grup morsów. Jedna z nich to Morsy Opole – spotyka się o godz. 11 w każdą niedzielę na kąpielisku Bolko. Godzinę później, w samo południe, spotyka się grupa Morsy Opole Aktywni. A na Silesii pływają morsy z grupy Zahartowani.

- Morsowanie to kąpiel w zimnej wodzie, która przynosi wiele korzyści dla zdrowia. Wzmacnia układ odpornościowy, sercowo-naczyniowy, poprawia parametry krwi – przekonują amatorzy morsowania. Poza tym kąpiele w zimnej wodzie zwiększają ukrwienie skóry, co opóźnia jej starzenie, normalizują poziom cholesterolu i cukru we krwi oraz przyśpieszają regeneracją organizmu.