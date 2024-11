Coraz droższe miejsca ostatniego spoczynku

- Pełna opłata 20-letnia za grób ziemny do pochówku urny - 1506 zł 60 groszy, a dla trumny 1620 zł. Cennik uległ zmianie w 2024. Dotyczył opłaty eksploatacyjnej za śmieci, wodę czy toalety - przekazał nam łódzki ratusz.

Reklama

Grób na sto lat. Dlaczego samorządy wprowadzają nowe opłaty

W październiku zmieniły się opłaty za pochówek urnowy na wrocławskich cmentarzach komunalnych. Wcześniej za pochowanie urny w grobie dwumiejscowym trzeba było zapłacić 700 zł, a miejsce było udostępniane na 20 lat.

Ale - jak przekazał wrocławski ratusz - teraz samorządy muszą znieść takie ograniczenia dotyczące okresu udostępniania grobu urnowego. We Wrocławiu przyjęto, że takie miejsce pochówku będzie udostępnione na 100 lat!

Dlatego wprowadzono nowe opłaty. Teraz wynoszą one 1,8 tys. zł (800 zł miejsce, 1000 zł - pochówek). Z kolei za pogrzeb w grobie urnowym czteromiejscowym trzeba zapłacić 2,1 tys. zł, a w grobie pięciomiejscowym - 3 tys. zł.

Natomiast jeśli do istniejącego grobu urnowego będą dodawane kolejne urny, to za każdą trzeba będzie zapłacić 1 tys. zł. Opłaty za tradycyjne groby ziemne we Wrocławiu teraz nie były zmieniane.