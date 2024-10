Powódź w Polsce: Poszkodowani coraz częściej potrzebują pomocy psychologicznej

Na terenie całej gminy pracuje sześciu psychologów. Konsultacji udzielają stacjonarnie, ale też dojeżdżają do osób, którym woda zabrała dobytek życia. - Niektórym osobom z każdym dniem jest coraz trudniej. Im więcej czasu mija od zalania, tym bardziej widzimy, że potrzebna jest ta pomoc psychologów, czy psychiatrów – przyznaje burmistrz Chromiec.

Im więcej czasu upływa od powodzi, tym może być gorzej z tą psychiką. Sami u siebie też obserwujemy spadki formy Tomasz Nowicki, burmistrz Lądka-Zdroju

Burmistrz zapewnia, że ta pomoc psychologiczno-psychiatryczna dla powodzian jest skoordynowana. - Udzielamy porad różnym osobom, w różnych miejscach. Widzę, że te działania są prowadzone na całym naszych terenie – dodaje włodarz Stronia Śląskiego. Jego zdaniem na miejscu będzie potrzebnych więcej specjalistów. - Ich liczbę trzeba będzie zwiększyć. Częściowo wspierają nas wolontariusze, którzy też mają swoich ekspertów od trudnych przeżyć. Łatwo wcale nie jest – przyznaje.

Powódź w Polsce: Pomocy psychologicznej potrzebują nie tylko mieszkańcy, ale też przedstawiciele władz

W wyniku powodzi mocno ucierpiał też Lądek-Zdrój. Urokliwe miasteczko zostało zdewastowane, woda wdarła się tu na rynek. Mieszkańcy, którzy stracili przez żywioł dorobek życia, potrzebują psychologicznego wsparcia. - Mamy stałych psychologów w Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym. To są pracownicy, którzy są do dyspozycji mieszkańców od rana do wieczora. Są dostępni cały czas – mówi Tomasz Nowicki, burmistrz miasta.

Nowicki dodaje, że do miasta dojeżdżali psychologowie z innych ośrodków, a nawet psychiatrzy. - Zgłaszają się kolejni do pracy wolontariackiej. Chcą nieść pomoc mieszkańców w taki sposób. Część specjalistów dojeżdża do nas w weekendy – wylicza. Burmistrz mówi m.in. że do pracy z mieszkańcami zgłosiła się wykładowczyni z Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, która udzielała wsparcia przez weekend. - W czwartek rozmawiałem z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Kłodzka, który też deklarował taką chęć, jeśli zgłosimy zapotrzebowanie. Więc ta pomoc jest - zapewnia burmistrz Lądka-Zdroju.