Zrównoważony rozwój wymaga zróżnicowanego traktowania

Nie tylko strategia

Eksperci i samorządowcy wskazują jednak na różne wyzwania, potrzeby oraz problemy związane z prowadzeniem polityki rozwojowej wspomagającej równomierny rozwój i policentryczność. Ze względu na to, że inwestycje w Polsce (także regionalne) w sporej części uzależnione są od pieniędzy unijnych, to ważne są zmiany od poziomu wspólnotowego do lokalnego. Prof. Paweł Chruski z UAM uważa, że na poziomie unijnym potrzebna jest większa elastyczność, tak by istniały mechanizmy dopasowania finansów unijnych do potrzeb regionalnych, a nie by obowiązywała, jak to określił „kultura maksymalizacji absorpcji”: najpierw pozyskajmy pieniądze, a potem się zastanowimy, na co.

Ale zarówno on, jak i wielu samorządowców uważa, że na poziomie krajowym (rządowym) brakuje koordynacji polityki regionalnej. Minister za nią odpowiedzialny – co postuluje między innymi Andrzej Porawski i Związek Miast Polskich – powinien mieć umocowanie wicepremiera. – Nie wdrożymy zintegrowanego planowania rozwoju, gdy będziemy mieli dychotomię dwóch systemów planistycznych umieszczonych w dwóch ministerstwach. Jeśli chcemy, by nasze planowanie społeczno-gospodarcze i przestrzenne było spójne, to stwórzmy warunki, by mogło powstawać. Nie mamy go na poziomie krajowym, a co dopiero regionalnym – dodał prof. Chruski.

Czytaj więcej Z regionów Problemy z niechcianymi reklamami. Jak samorządy porządkują wspólną przestrzeń Minęło właśnie dziewięć lat obowiązywania ustawy krajobrazowej. Niewiele samorządów zdecydowało się jednak w tym czasie na podjęcie próby uporządkowania wspólnej przestrzeni. Dlaczego?

Prof. dr hab. Iwona Sagan z Uniwersytetu Gdańskiego zwraca uwagę, że nie będzie policentryczności bez kilku silnych ośrodków metropolitalnych. – Nie zastanawiamy się nad rolą ośrodka centralnego. Jeśli jego rozwój znacząco wyprzedza inne miasta, to policentralność zanika – tłumaczy naukowiec. – Potrzebujemy ustawy metropolitalnej, która zagwarantuje wzmocnienie tych ośrodków, by one wzmacniały sieć hierarchiczną w dół. Nie da się być partnerem dla ośrodka centralnego z poziomu lokalnego czy subregionalnego, ale jest to możliwe z poziomu regionalnego i ponadregionalnego – dodaje.

Funkcjonalność miast

Jednak najważniejsze jest zidentyfikowanie różnorodnych funkcji rozwojowych miast w Polsce i dopasowanie do nich polityki rozwojowej uwzględniającej ich specyfikę.

Specjaliści z Obserwatorium Polityki Miejskiej i Regionalnej IRMiR zaproponowali typologię miast (określili je jako 979 jednostek osadniczych) w zależności od pełnionych przez nie funkcji usługowych dla mieszkańców miasta i jego otoczenia. Zaproponowano siedem szczebli. Przy czym wyraźnie zaznaczyli, iż nie jest to ranking. Zależało im m.in. na tym, by pokazać, że analiza uwzględniająca tylko funkcje administracyjne, czy liczbę mieszkańców, nie oddaje rzeczywistej roli, jaką dany ośrodek spełnia. Uwzględniono 66 funkcji – przede wszystkim usługowych – zarówno rynkowych, jak i nierynkowych (publicznych). W przypadku dużych miast wzięto pod uwagę obszary funkcjonalne ośrodków metropolitalnych i aglomeracji krajowych, a nie tylko miasta w granicach administracyjnych.