Surma mówi, że musiała wpuścić sprzęt do rzek, żeby je odmulono, bo rzeki mają niewielką głębokość ok. 30-40 cm, co grozi tym, że gdy przyjdą śniegi, to może dojść do kolejnego zalania. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej dodaje, że pozwoliła na odmulanie rzek, bez zgody Wód Polskich, bo choć do nich pisała, podobnie jak do wojewody przez powiatowy sztab kryzysowy, to do tej pory odpowiedzi nie otrzymała.

- Dla mnie priorytetem były woda dla mieszkańców, więc musiałam to zrobić. Prosiłam przedsiębiorców, żeby 30 września skończyli te prace na tym etapie, na jakim one są, a potem niech Wody Polskie się wezmą do roboty - mówi burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej.

Wspomina ona, że od paru lat pisze do Wód Polskich, by te udrożniły rzeki i strumyki w gminie, bo drzewa rosną pośrodku nich. - A teraz najwięcej problemów mieliśmy z zawalonymi drzewami, które z korzeniami wywalały się do wody. Potem to wszystko tamowało mostki, a teraz nie mamy paru mostów, nie mamy paru dróg w niektórych miejscowościach. Więc naprawdę jest problem – uważa burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej.

Powódź w Polsce. Koszty sprzątania zalanych miast liczone w milionach złotych

Władze Nysy liczą na finansowe wsparcie rządu przy sprzątaniu miasta. - To już są ogromne pieniądze. Liczymy je już nie w setkach tysięcy złotych, ale w milionach – mówi Kordian Kolbiarz, burmistrz miasta. Dodaje, że w tym czyszczeniu miejskie służby wspomagają nie tylko żołnierze czy strażacy, ale też służby oczyszczania z całej Polski. Przyjechało choćby MPO z Krakowa, czy PGK Radomski. - To jest ogromne wsparcie w ludziach i sprzęcie. Pomagają nam wszyscy, którzy mogą. A i tak jeszcze sporo pracy jest przed nami – zauważa burmistrz Kolbiarz .