Wakacje, więc w szkołach i przedszkolach rozpoczęły się remonty

– Jak co roku wykorzystujemy wakacje, by zrealizować m.in. te najbardziej uciążliwe prace budowlane, które wiążą się z hałasem oraz całkowitym wyłączeniem z użytkowania danej przestrzeni. Przy czym, w tym roku, tego typu remonty przeprowadzimy w większej liczbie placówek, a co za tym idzie przeznaczymy na nie więcej pieniędzy.– mówi Marcin Miedziński z Departamentu Edukacji Urzędu Miasta we Wrocławiu.

Miedziński dodaje, że wszystko po to, by maksymalnie wykorzystać letni czas na poprawę komfortu, bezpieczeństwa oraz warunków nauki i pracy w naszych szkołach i przedszkolach

Kraków: Remonty w placówkach oświatowych rozpoczęły się jeszcze przed wakacjami

W Krakowie w niektórych placówkach oświatowych remonty rozpoczęły się jeszcze przed rozpoczęciem wakacji. – Jednak większość robót budowlanych będzie prowadzonych w okresie wakacji, od 24 czerwca w przypadku szkół oraz od 1 lipca lub początku sierpnia w przedszkolach – zaznacza Małgorzata Tabaszewska, z krakowskiego magistratu.

W sumie tego lata zaplanowano remonty w łącznie 256 samorządowych przedszkolach i szkołach. - Zakresy prac obejmują przede wszystkim remonty: dachów, instalacji elektrycznej (wymianę), pomieszczeń dydaktycznych, sal gimnastycznych, sanitariatów, kuchni, elewacji budynków, placów zabaw czy zagospodarowanie terenu – wylicza urzędniczka.