Nowe zarządy samorządowych korporacji. Prezesi zostają na kolejną kadencję

Na prezesa zarządu ponownie został wybrany marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

- Praca prezesa jest dla mnie pracą pełną wyzwań z racji tego, że wszyscy reprezentujemy szesnaście pięknych, dumnych, polskich województw. Reprezentujemy też różne siły polityczne, a co za tym idzie – różne punkty widzenia na pewne sprawy. Moim wyzwaniem i zobowiązaniem jest próba znalezienia tego co wspólne – nie tego co nas różni – powiedział Olgierd Geblewicz, po wyborze.

Dodał, że bywa, że na co dzień władze województw konkurują ze sobą, ale on jako prezes Związku Województw musi myśleć w taki sposób, żeby utrzymać jedność województw, bo to w tej jedności i w wypracowaniu kompromisowych stanowisk leży ich siła.

Związek Województw chce się skupić teraz na finansach samorządów, a także ustawie o samorządzie wojewódzkim.

- Ustawa o finansach publicznych w sposób szczególny uderzyła w samorządy gminne. Obecnie jest przygotowywana zmiana w obrębie regulacji i uważam, że powinniśmy być aktywnym uczestnikiem negocjacji w tym zakresie, w szczególności, jeśli chodzi o rozliczanie podatku CIT – tłumaczy Olgierd Geblewicz.

Dodał, że ustawa o samorządzie wojewódzkim ma już ponad dwadzieścia lat i wymaga aktualizacji, żeby otworzyć możliwości rozwoju i funkcjonowania na wszystkich koniecznych płaszczyznach.