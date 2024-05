W miastach powstają nowe wybiegi dla psów

Teren został ogrodzony i podzielony na dwie strefy. Tzw. strefa mała z przeszkodami zajmuje około 464 m2., a strefa duża służąca do swobodnego wybiegu dla psów zajmuje około 1 510 m2. Na terenie psiego parku zamontowano: zestaw dla psów, huśtawkę, równoważnię, trap, slalom, tunel długi, tunel łamany, płotki do przeskoków niskie i wysokie, przeszkodę z kręgów betonowych, pni oraz kłód. Wykonano także ścieżkę sensoryczną dla zwierząt. W większej strefie ustawiono dwie okrągłe ławki wokół drzew aby właściciele mogli swobodnie odpocząć. W poszczególnych strefach ustawiono kosze i tzw. piesuary. Koszt całej inwestycji to niemal 400 tys. zł.

W Warszawie znajduje się około 40 wybiegów dla psów. Za ich utrzymanie – w zależności od lokalizacji – odpowiadają Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (ZZW) lub poszczególne dzielnice.

„Miejsca takie tworzone są często w ramach projektów z budżetu obywatelskiego, ale powstają również dzięki realizowanym inwestycjom (np. wybiegi utworzone w 2023 r. przez Zarząd Zieleni w ramach modernizacji parku Pole Mokotowskie i parku Akcji „Burza”). W tym roku dzielnica Ursynów planuje budowę wybiegu dla psów w Parku Przy Bażantarni” – przekazał nam stołeczny ratusz.

Mieszkańcy wybrali psi wybieg w budżecie obywatelskim

Nowy psi wybieg powstaje też w Bydgoszczy. Zlokalizowany będzie u stóp wzgórza z dębem Napoleona na osiedlu Tatrzańskim. Taki projekt wybrali mieszkańcy w głosowaniu w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.

Nowy wybieg dla czworonogów powstanie na łagodnym zboczu przy drodze prowadzącej do dawnej owczarni. Wielu właścicieli psów już teraz korzysta z tego terenu. „W ubiegłym roku opracowaliśmy projekt. Zakłada on podzielenie obiektu na strefę dla małych psów oraz strefę dla dużych psów. Zbudowane zostanie panelowe ogrodzenie terenu, tak by psy mogły wybiegać się bez smyczy” – przekazał bydgoski ratusz.

Na terenie wybiegu ustawione zostaną różne przeszkody, które pomogą przez zabawę szkolić czworonogi (tunel, płotki do przeskoków, kładki, hydrant z poprzeczką). Zaplanowano również ustawienie kosza na śmieci, ławki z oparciem i tablicy z regulaminem. Obecnie trwa przetarg na realizację prac budowlanych. Po podpisaniu umowy, prace wraz z odbiorami zajmą około dwóch miesięcy. W Bydgoszczy jest obecnie osiem wybiegów dla psów. Największy jest na Bielawach, przy ul. Wyszyńskiego.