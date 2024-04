Wójt, który wygrał wybory jednym głosem: U nas każdy głos się liczy

To jest niesamowite wyzwanie, które kończy te trzydziestoletnie działania związane ze sferą oświaty. Jestem przekonany, że to co mamy zakończyć do roku 2025 te nasze dzieci, nasza przyszłość, uzyskają niezwykłe warunki do pobytu, do nauki, do rozwoju w naszych placówkach oświatowych.

W tym momencie to nasze najpotężniejsze przedsięwzięcia, ale są też inne. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Korycinie, czy nowe drogi. To jest podstawa by budować drogi dla rozwoju gminy, które będą służyć wszystkim.

Myślę, że przez te 33 lata zbudowaliśmy w gminie nie tylko świetną infrastrukturę, ale też świetną markę Korycin. Przecież jesteśmy malutką gminą, a jak się gdzieś w Polsce wypowie słowo Korycin – to budzi ono pozytywne skojarzenia z wydarzeniami, które się u nas odbywają.

Fakt, że rządzi pan gminą od 33 lat pomaga, czy wręcz przeciwnie?

To zależy w jakim kontekście się na to spojrzy. Jeśli chodzi o doświadczenie, o wiedzę samorządową, inwestycyjną, o znajomość ludzi, prawa samorządowego czy innego środowiska to niewątpliwie tak.

Patrząc w kategorii głosów to wiadomo, że z każdym rokiem przybywa osób, które raczej mają zdanie odmienne. To jest rzecz normalna, co widać w całej Polsce. Przecież wielu moich koleżanek i kolegów z ogromnym bagażem doświadczeń w samorządzie musiało przyjąć wynik wyborczy niekorzystny dla siebie.