Prezydent miasta idzie do parlamentu? Rząd już nie wyznaczy komisarza

Jeszcze w tym tygodniu przyjęta ustawa trafi do Senatu, a później na biurko prezydenta. - Mam nadzieję, że pan prezydent podpisze tę nowelizację, a nie będzie czynił jakichś trudności – mówi senator Brejza. Jego zdaniem przepisy które obecnie obowiązują w zakresie wygaszania mandatu wójta, burmistrza i prezydenta po wyborze do parlamentu lub europarlamentu są absurdalne.

- Wprowadzały chaos, nieczystość, ze szkodą dla miast i dla mieszkańców. A teraz sytuacja będzie jasna. Jest zastępca, to zastępca poprowadzi urząd, a nie będzie oczekiwania na rządowego komisarza i to nie wiadomo jakiego. Przy różnych problemach politycznych jak to było jesienią, gdzie nałożyła się zmiana rządu, tym więcej było kłopotów. Tak nie może być – uważa senator Brejza.

Były prezydent Inowrocławia dodaje, że „prawo musi być jasne, czytelne i dla ludzi, dla mieszkańców, bez dodatkowych gier, jakie były prowadzone kiedy rząd wprowadzał komisarza, a z góry było wiadome, że on nie będzie dłużej sprawował urzędu jak kilka tygodni, bo potem zostanie zmieniony przez kolejny rząd".

– Przecież to była końcówka roku była, były przygotowywane budżety – wspomina senator Brejza. Jego zdaniem teraz nie powinno być już więcej takich problemów.