Wójt był jedynym kandydatem w wyborach i nie wygrał. Wyjaśnia dlaczego

Nie było żadnych sygnałów, że coś dzieje się nie tak. Proszę, by dobrze to zrozumieć – bo mówię to z pokorą - klimat jaki panował wskazywał na to, że mieszkańcy widzą jak wiele się dzieje i są dumni. Przed nami jest też około 10 sporych, angażujących inwestycji, które wymagać będą wytężonej pracy.

Byliśmy zgodni co do oceny przydatności zrealizowanych inwestycji i tych planowanych. Wydaje mi się, że dlatego nie było atmosfery do budowania alternatywnego obozu.

Co pana zdaniem sprawiło, że mimo, iż nie miał pan konkurencji, to jednak mieszkańcy pana nie poparli w wyborach?

Moim zdaniem to nieporozumienie, na którego wyjaśnienie brakło czasu. Dlatego chciałbym wyjaśnić tą kwestię.

Ponad 200 mieszkańców złożyło wniosku wskazujące na potrzebę przygotowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ujęte miały być w nim kwestie potrzebne i wpływające różne sfery funkcjonowania gminy: tereny pod place parkingowe, cmentarz, drogi i częściowo tereny będące własnością mieszkańców, co do których ci mieszkańcy mają jakieś plany.