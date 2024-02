Wybory samorządowe 2024: Jak znaleźć się w spisie wyborców?

Urzędnicy podkreślają, że w wyborach samorządowych nie można jednorazowo zmienić miejsca głosowania ani pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania. Aby zmienić komisję wyborczą, w której głosujemy, trzeba zaktualizować swój stały adres w Centralnym Rejestrze Wyborców. Można to zrobić na dwa sposoby. Jeden to zameldowanie na pobyt stały. Formalności można załatwić w Urzędzie Miasta, Gminy czy Dzielnicy bądź on-line. Drugi sposób to złożenie wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania. Można to zrobić w urzędzie lub online.

Podział administracyjny Polski PAP

„Trzeba pamiętać, aby dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające fakt stałego zamieszkiwania pod tym adresem, np. imienne rachunki za media w tym lokalu, dokumenty potwierdzające własność, pierwsza strona swojego rozliczenia podatkowego z tym adresem” – wyliczają krakowscy urzędnicy. Przyznają oni, że spodziewają się, iż zwłaszcza ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców będzie się cieszyć dużą popularnością w ostatnich dniach przed wyborami.

„A takie postępowanie wiąże się jednak z koniecznością przeprowadzenia postępowania, w którym organ gminy potwierdza, że wnioskodawca mieszka pod wskazanym adresem, a które kończy się wydaniem decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania. Termin na wydanie decyzji wynosi zaledwie pięć dni” – podaje krakowski magistrat.

Na razie urzędnicy z Krakowa nie widzą jeszcze znaczącego wzrostu zainteresowania tymi usługami, dlatego ich zdaniem jest to dobry moment, aby wszelkie formalności załatwić właśnie teraz.